Confirman el recorrido de la Ruta 202 en Edomex: pasará por 8 municipios para impulsar la gastronomía y el turismo

La Ruta 202 confirma su trazo definitivo y conecta a ocho municipios mexiquenses en un nuevo corredor turístico, comercial y gastronómico derivado de la construcción del Camino 202. El proyecto integra a municipios como Ocoyoacac, Texcalyacac,, Almoloya del Río y Tenango del Valle, entre otros, con la meta de fortalecer la economía regional del Edomex.

El corredor trasciende la función de conectividad vial y busca vincular a las personas con destinos, productos, cocineras tradicionales y artesanos de la región. La gastronomía y el turismo se convierten en los dos ejes centrales de esta estrategia, que suma también comercio y producción artesanal a la nueva dinámica territorial.

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¿Qué municipios conecta la Ruta 202 en el Estado de México?

La Ruta 202 integra a ocho municipios del sur del Edomex en un solo corredor económico. Cada localidad aporta un producto o atractivo distinto a la propuesta turística y gastronómica que impulsa la región.

El corredor mantiene además una identidad compartida basada en tradiciones lacustres, gastronómicas y artesanales propias del Valle de Toluca. Los ocho municipios que forman parte de la Ruta 202 son:

Ocoyoacac

Texcalyacac

Xalatlaco

Santiago Tianguistenco

Almoloya del Río

Joquicingo

Capulhuac

Tenango del Valle

La cercanía geográfica entre estos municipios facilita el desplazamiento de visitantes de un punto a otro sin recorridos largos. Esta condición potencia el consumo local en cada parada y multiplica las oportunidades para negocios pequeños y familiares.

¿Qué rutas turísticas y gastronómicas suma la Ruta 202?

La Ruta 202 impulsa nuevas propuestas temáticas que amplían la oferta turística de la región. Cada ruta interna resalta un producto identitario de su municipio de origen y busca fijar un sello propio dentro del corredor.

Estas rutas temáticas funcionan como un complemento directo del corredor vial y buscan retener al visitante por más tiempo en la zona. Entre las propuestas presentadas destacan:

Ruta del Peregrino de Santiago Tianguistenco

Ruta de la Gordita de Joquicingo

Ruta y Corredor Gastronómico de la Barbacoa de Capulhuac

Platillos como mole, pulque, atole agrio, esquites, tamales, cecina y cocina lacustre

La gastronomía ocupa un lugar central en esta estrategia, con platillos que forman parte de la memoria culinaria mexiquense. Ingredientes como el maíz, el maguey y la carne de borrego dan forma a una identidad gastronómica compartida entre los ocho municipios.

¿Qué artesanías y productos locales integra la Ruta 202?

La Ruta 202 no se limita a la oferta gastronómica y suma también productos elaborados por manos artesanas de la región. Estos oficios forman parte del patrimonio cultural de los ocho municipios mexiquenses.

Esta oferta artesanal complementa la propuesta gastronómica y turística del corredor y refuerza su identidad regional frente a otros destinos del Estado de México. Entre las piezas presentadas se encuentran:

Bordados tradicionales

Guayaberas

Juguetes de madera

Rebozos de lana de borrego

La incorporación de piezas textiles y de madera busca abrir un canal directo de comercialización para quienes las elaboran. El corredor conecta al visitante con el productor local sin intermediarios, lo que representa un cambio directo para las economías familiares.

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