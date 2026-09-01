Fiestas Patrias 2026: Benito Juárez prepara concierto GRATIS; ¿Quién será el artista?

Si este 15 de septiembre quieres celebrar las Fiestas Patrias con música, antojitos y una buena dosis de nostalgia noventera, Benito Juárez ya tiene plan.

La alcaldía confirmó quién será uno de los protagonistas de la noche que ofrecerá un concierto gratuito durante los festejos por el Grito de Independencia.

Así que sí, puedes ir preparando la garganta para cantar, porque la noche promete traer más de un recuerdo musical y aquí en adn noticias te contamos todo lo que debes de saber.

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¿Quién estará en Benito Juárez el 15 de septiembre de 2026?

De acuerdo con la alcaldía, Benito Juárez, será Aleks Syntek, quien hará vibra un concierto como parte de las Fiestas Patrias 2026.

La celebración se realizará también contará con la participación de Diego Schoening, integrante de Timbiriche, también está confirmado dentro del programa.

La combinación viene con nostalgia incluida: si creciste escuchando pop mexicano, probablemente más de una canción te va a hacer cantar, aunque hayas jurado que solo ibas por el Grito.

¿Dónde será el concierto de Aleks Syntek gratis en Benito Juárez?

El concierto se realizará en la Explanada de la alcaldía Benito Juárez, ubicada en Avenida División del Norte y Uxmal, en la colonia Narvarte Poniente.

El acceso será gratuito, por lo que no necesitas comprar boleto para disfrutar de la celebración, eso sí, las autoridades señalaron que el ingreso estará sujeto a la capacidad del lugar, así que llegar con tiempo puede ser una muy buena idea.

¿A qué hora empiezan las Fiestas Patrias 2026 en Benito Juárez?

Las actividades están programadas para comenzar a las 18:00 horas del martes 15 de septiembre.

A partir de ese momento comenzará la celebración en la explanada de la alcaldía, con actividades para quienes quieran llegar desde temprano y pasar ahí parte de la noche mexicana.

El programa contempla la ceremonia del Grito de Independencia y posteriormente continuará la celebración musical.

Si tu plan es alcanzar un buen lugar para ver a Aleks Syntek, lo mejor será no llegar cuando ya esté sonando la primera canción, ya que la explanada tiene una capacidad limitada y el acceso puede regularse conforme se llene el espacio.

Así será el Grito de Independencia en Benito Juárez

La celebración forma parte de los festejos por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

Además de la música y la verbena, se llevará a cabo la tradicional ceremonia del Grito de Independencia encabezada por el alcalde Luis Mendoza desde el edificio de la alcaldía.

La intención es que vecinos y visitantes puedan reunirse para celebrar la noche mexicana con música, comida y las tradiciones propias de esta fecha.

Por ahora, Aleks Syntek y Diego Schoening son los artistas confirmados para la celebración en Benito Juárez.

Así que ya tienes plan para el 15 de septiembre: música, Grito y Aleks Syntek en Benito Juárez, todo sin pagar boleto; ahora solo falta lo más complicado: decidir si vas a cantar afinado, desafinado o simplemente con toda la confianza del mundo. Porque para eso es la noche mexicana, ¿no?

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