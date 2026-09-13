Kimi Antonelli gana el Gran Premio de España de Fórmula 1; Checo Pérez abandonó

Kimi Antonelli, el corredor de Mercedes, ganó el Gran Premio (GP) de España de Fórmula 1 durante la mañana de este domingo 13 de septiembre, perfilándose a ser el mejor corredor de la temporada.

El piloto italiano aprovechó un safety car, lo que provocó que Lando Norris perdiera la posición 1 y así logro sumar su octavo triunfo de la temporada.

En segundo lugar quedó Max Verstappen, de la escudería de Red Bull, mientras que en tercero quedó Lando Norris de Mc Laren.

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Checo Pérez abandonó el GP de España

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez abandonó el Gran Premio de España y sumó su quinta salida de la carrera durante la temporada, siendo uno de sus peores años en la Fórmula 1.

Durante este domingo, el jalisciense se retiró en la vuelta 33 debido a problemas de enfriamiento en su motor y fue una sorpresa su decisión, debido a que estaba teniendo una buena carrera pues arrancó en la posición 18 y había ganado el lugar 16, posteriormente subió al 15, luego del abandono de Lewis Hamilton.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la Fórmula 1?

Tras la vuelta en España, la siguiente fecha será el Gran Premio de Azerbaiyán y está agendada para el sábado 26 de septiembre a las 05:00 horas (tiempo del centro de México) en el circuito callejero de Bakú.

Esta es una de las carreras más esperadas de la temporada, la cual fue ganada en 2021 y 2023 por Checo Pérez mientras era parte de la escudería Red Bull.

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