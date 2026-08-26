Fiestas Patrias 2026: ¿Dónde se presentarán Matisse y Pedro Fernández gratis?

Las Fiestas Patrias 2026 ya empiezan a oler a pozole, chiles en nogada y noche mexicana, y si todavía no sabes dónde vas a dar el Grito, Querétaro ya puso sobre la mesa una buena opción.

El gobernador del estado dio a conocer a los artistas que se presentarán el próximo 15 de septiembre en el Centro Histórico de Querétaro, y sí, hay conciertos gratuitos para cantar, bailar y celebrar la noche mexicana como se debe.

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¿Quiénes estarán en el Grito de Querétaro 2026?

El cartel reúne distintos estilos musicales, desde música mexicana hasta pop y el homenaje al llamado Divo de Juárez.

Pedro Fernández

El intérprete de música mexicana será uno de los nombres fuertes de la celebración; su participación llega justo en una noche en la que las canciones rancheras y el ambiente mexicano suelen ser protagonistas.

Matisse

Para quienes prefieren el pop, Matisse será otra de las opciones de la noche; el grupo se suma a la celebración queretana y llevará su repertorio al festejo patrio.

Gerardo Urquiza

Gerardo Urquiza también forma parte de la programación anunciada para el 15 de septiembre; su presentación será parte de la oferta musical preparada para acompañar la celebración.

Alberto Águila

Y para quienes tienen a Juan Gabriel en el playlist de toda la vida, habrá una opción especial; Alberto Águila, imitador queretano del cantante, se presentará durante los festejos patrios.

¿Dónde será el Grito de Independencia en Querétaro?

La celebración se concentrará en dos lugares emblemáticos del Centro Histórico: Plaza de Armas y Jardín Zenea.

Lo que todavía está pendiente es saber qué artista se presentará en cada lugar y a qué hora comenzará cada concierto. Las autoridades aún no han revelado esa distribución.

¿Los conciertos serán gratis?

Sí, los espectáculos anunciados para el 15 de septiembre serán gratuitos, por lo que no será necesario comprar boleto para disfrutar de la celebración en estos espacios.

Ahora solo falta lo más importante para organizar el plan: conocer horarios y escenarios, mientras tanto, ya puedes ir pensando qué vas a cenar, porque Grito de Independencia 2026 sin pozole es como septiembre sin bandera: algo no cuadra.

¿Tú por quién te lanzarías: Pedro Fernández, Matisse, Gerardo Urquiza o Alberto Águila?

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