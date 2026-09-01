El Pueblo Mágico donde comenzó el Grito de Independencia: qué hacer y qué lugares visitar en septiembre de 2026

En Dolores Hidalgo, Guanajuato, Miguel Hidalgo y Costilla llamó a levantarse contra el gobierno de la Nueva España la madrugada del 16 de septiembre de 1810 con el Grito de Dolores. Ese llamado a las armas convirtió al pueblo en parada obligada durante las fiestas patrias.

Además de los recintos históricos, este Pueblo Mágico atrae a sus visitantes con la casa y la tumba de José Alfredo Jiménez, nieves artesanales de sabores poco convencionales, cerámica de talavera y una ruta del vino. Dolores Hidalgo forma parte del programa Pueblos Mágicos desde 2002.

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¿Qué lugares históricos visitar en el Pueblo Mágico de Dolores Hidalgo?

Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores: es el sitio exacto donde resonó el Grito. Concluida en 1778, es un ejemplo del barroco novohispano, con una concha coronando el arco de acceso y estípites con nichos en su portada. En el interior alberga dos retablos barrocos, dedicados a la Virgen de Guadalupe y a San José. Abre de 7:00 a 20:00 horas y la entrada es gratuita.

Museo Casa de Hidalgo: fue la última residencia del Padre de la Patria antes del estallido del movimiento, cuando el inmueble funcionaba como Casa del Diezmo. Construido en 1779, fue declarado Monumento Histórico Nacional por decreto de Benito Juárez en 1863, y hoy exhibe pertenencias de Hidalgo. Abre de miércoles a sábado, de 10:00 a 16:00 horas.

Museo de la Independencia Nacional: antiguamente el edificio funcionaba como cárcel, y allí Hidalgo liberó a los presos para sumarlos a la causa independentista. Sus antiguas celdas hoy son siete salas de exposición, que van desde la liberación de los presos hasta el juicio a Hidalgo y los símbolos patrios. Abre de lunes a sábado de 9:00 a 16:00 horas —los sábados hasta las 15:00— y cuesta $20 pesos, o $10 para estudiantes, maestros y adultos mayores. Los domingos la entrada es libre.

¿Qué más hacer y qué comer en Dolores Hidalgo?

Más allá de las visitas por el Día de la Independencia de México, quienes llegan a Dolores Hidalgo pueden visitar otros lugares emblemáticos de este Pueblo Mágico, como el Mausoleo del músico José Alfredo Jiménez en el Panteón Municipal. Su diseño imita un sombrero de mariachi con un sarape donde están inscritos los nombres de unas 117 canciones del compositor. La cruz que corona el sombrero tiene 113 círculos, en referencia al número de la habitación del hospital donde murió. Es la única tumba del camposanto orientada al poniente, en alusión a su verso “y me iré con el sol, cuando muera la tarde”.

La cocina local incluye los chiles de chorro y el mole de la región, pero lo más buscado son las nieves artesanales: hay de queso, nopal, cerveza, aguacate y tequila, además de las clásicas de borrachita y garambullo, elaboradas con frutas regionales. Se venden en puestos del jardín principal.

Para llevar de recuerdo, el tianguis artesanal ofrece cerámica mayólica y talavera. También vale la pena entrar a las cantinas y recorrer la ruta del vino de Guanajuato, con visitas y catas en viñedos cercanos como Cuna de Tierra.

El pueblo está a 45 minutos de San Miguel de Allende, una hora de Guanajuato, 1:45 de Querétaro y unas 4 horas de la Ciudad de México.

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