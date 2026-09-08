19S: ¿Por qué no todos los topos pueden apoyar en los sismos?

A días de un aniversario más de los terremotos del 19 de septiembre de 1985 y 2017 dejaron en México no sólo una cultura de protección civil, sino también a los topos, un grupo ciudadano que se organizó y se especializó en tareas de rescate.

Con el paso de los años se han vuelto reconocidos no sólo dentro de la sociedad mexicana, sino alrededor del mundo; sin embargo, no todos pueden apoyar en los diferentes eventos naturales que ocurren y todo quedó evidenciado tras los sismos en Colombia y Venezuela.

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¿Por qué no todos los topos pueden apoyar en los sismos en México?

México tiene una regulación sobre el tema de los topos, más allá de los parámetros internacionales, y en general de los grupos ciudadanos de rescate que apoyan a las autoridades cuando ocurren desastres naturales.

Por ejemplo, en el Reglamento, así como en Ley General de Protección Civil se establece que estos grupos tienen que tener registro ante la Secretaría de Gobernación (Segob) o ante las autoridades locales o municipales.

“Para desarrollar actividades especializadas en materia de Protección Civil (...) los grupos voluntarios de carácter regional y nacional deberán tramitar su registro ante la Secretaría (de Gobernación); los estatales, municipales y delegacionales según lo establezca la legislación local respectiva”, se puede leer.

Asimismo, una vez que cuentan con el aval del Gobierno Federal, entonces tienen derecho a recibir información y capacitación, así como a coordinarse con las autoridades correspondientes y según sea el caso.

Sin este registro, ya sea individual o colectivo, no se puede trabajar en las tareas de rescate del país, pese a que se tenga mucha experiencia.

Topos de rescate y certificación internacional: ¿Qué implica y por qué no la tienen todos?

Tras el sismo del pasado 10 de agosto en Colombia, inició toda una investigación sobre porqué los grupos mexicanos no fueron seleccionados para apoyar en la nación sudamericana y se informó que era porque no tenían el estándar INSAARG.

Este fue creado y es coordinado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Tiene como objetivo que los equipos de búsqueda y rescate urbano puedan operar “de forma eficiente” ante los desastres naturales.

Mediante este, a nivel internacional, se fijan reglas de medicina, logística, búsqueda técnica y de rescate. Además, se busca que éstos tengan autonomía operativa y que no representen una carga operativa para el país sede, en otras palabras que no necesiten dinero, comida o donde dormir mientras apoyan.

En el caso de Topos Tlatelolco y el equipo de rescate de las Fuerzas Armadas hacen público que realizan operaciones mediante las guías y metodología de INSARAG; sin embargo, con Topos Aztecas no hay una postura clara al respecto.

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