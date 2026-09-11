Es oficial por INAPAM en Edomex: adultos mayores tienen 50% de descuento en la licencia de conducir en septiembre 2026

Las personas adultas mayores del Edomex que cuentan con credencial INAPAM vigente tienen un beneficio poco conocido que puede aliviar el gasto sobre uno de los documentos más importantes de todo conductor: la licencia de conducir.

Según el INAPAM, la reducción del 50% aplica para las licencias de servicio particular de automovilista y motociclista, tanto para determinados trámites de expedición como de renovación.

Los costos dependen de los años de vigencia que se elijan, por lo que el ahorro puede ir desde poco menos de $400 hasta más de $900 pesos, según el tipo de licencia y el periodo seleccionado.

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¿Cuánto cuesta la licencia de conducir en Edomex en 2026?

Las tarifas regulares establecidas para las licencias de automovilista y motociclista en el Estado de México dependen de su vigencia. Para 2026, los montos son:

1 año: $777

$777 2 años: $1,040

$1,040 3 años: $1,390

$1,390 4 años: $1,848

Estas cantidades corresponden a las tarifas establecidas en el artículo 87 del Código Financiero del Estado de México y Municipios para los servicios de licencia.

Con el descuento del 50%, los montos quedarían aproximadamente de la siguiente manera:

1 año: $388.50

$388.50 2 años: $520

$520 3 años: $695

$695 4 años: $924

El monto final puede ajustarse al generar el Formato Universal de Pago, por lo que es recomendable verificar la cantidad que arroje el sistema antes de realizar el pago.

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Consulta requisitos, costos y ubicaciones en:

💻 https://t.co/E5QCNbuBqE#ElPoderDeServir pic.twitter.com/3c09dWhs6A — Secretaría de Finanzas del Estado de México (@FinanzasEdomex) September 8, 2026

¿Quién puede obtener el descuento del 50%?

La información disponible para 2026 señala que el descuento se aplica a las licencias particulares tipo A, para automovilistas, y C, para motociclistas.

Es importante recordar que el INAPAM no establece por sí mismo las tarifas de las licencias de conducir. Los descuentos dependen de las disposiciones y esquemas establecidos por cada gobierno estatal; por ello, la credencial funciona como documento para acreditar el beneficio cuando la entidad lo contempla.

¿Qué documentos necesitan los adultos mayores?

Entre los documentos que pueden solicitarse para tramitar o renovar una licencia de servicio particular se encuentran:

Credencial INAPAM vigente, para acreditar el beneficio

Identificación oficial vigente , como INE o pasaporte

, como INE o pasaporte CURP actualizada y certificada

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses

con una antigüedad no mayor a tres meses Comprobante de pago correspondiente al trámite

correspondiente al trámite En los casos en que corresponda, examen de conocimientos del Reglamento de Tránsito

Para la licencia de motociclista pueden existir requisitos adicionales relacionados con las competencias necesarias para conducir este tipo de vehículos. La Secretaría de Movilidad contempla documentación específica para las licencias de servicio particular.

¿Cómo tramitar la licencia con descuento en Edomex?

El trámite de licencia de conducir se puede iniciar mediante el Portal de Servicios al Contribuyente del Estado de México, donde se selecciona el tipo de licencia y los años de vigencia. El sistema contempla las opciones de automovilista, motociclista, chofer de servicio particular y duplicado, además de las vigencias de uno a cuatro años.

De manera general, el proceso consiste en:

Ingresar al portal de licencias del Estado de México y seleccionar el tipo de licencia Elegir los años de vigencia que tendrá el documento Capturar los datos personales y generar el Formato Universal de Pago Realizar el pago con el beneficio correspondiente, cuando el sistema lo contemple Agendar la cita para acudir al módulo seleccionado Presentar los documentos originales y completar las evaluaciones que correspondan Recibir la licencia una vez concluido el trámite

El Gobierno del Estado de México mantiene módulos fijos y unidades de atención para la expedición de licencias de servicio particular.

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