¡Toma nota! Así estará el clima hoy. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Naciona (SMN) para este viernes 11 de septiembre de 2026, se pronostican fuertes lluvias y contrastes térmicos significativos en gran parte de México. Mientras que el norte mantendrá un calor extremo con temperaturas que superarán los 40 °C, los estados del occidente, centro y sur experimentarán precipitaciones intensas debido al monzón mexicano y al paso de la onda tropical 38.

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¿Dónde lloverá hoy 11 de septiembre en México?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Baja California Sur (centro y sur), Durango (noroeste y oeste) y Sinaloa (norte y centro).

Baja California Sur (centro y sur), Durango (noroeste y oeste) y Sinaloa (norte y centro). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (este y sur), Zacatecas (centro y oeste) y Oaxaca (oeste y noreste).

Sonora (este y sur), Zacatecas (centro y oeste) y Oaxaca (oeste y noreste). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (oeste y suroeste), San Luis Potosí (sur), Aguascalientes, Guanajuato (oeste y suroeste), Nayarit (norte), Jalisco (este y centro), Colima, Michoacán (este y centro), Estado de México (oeste y centro), Ciudad de México, Querétaro (sureste), Hidalgo (suroeste), Morelos, Guerrero (oeste), Puebla (oeste), Veracruz (sur) y Chiapas (noroeste).

Chihuahua (oeste y suroeste), San Luis Potosí (sur), Aguascalientes, Guanajuato (oeste y suroeste), Nayarit (norte), Jalisco (este y centro), Colima, Michoacán (este y centro), Estado de México (oeste y centro), Ciudad de México, Querétaro (sureste), Hidalgo (suroeste), Morelos, Guerrero (oeste), Puebla (oeste), Veracruz (sur) y Chiapas (noroeste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Onda de calor en el norte de México: Estados con altas temperaturas hoy

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).

Baja California (noreste) y Sonora (noroeste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sinaloa (centro), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Tabasco y Campeche (centro).

Sinaloa (centro), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Tabasco y Campeche (centro). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur (centro), Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

Baja California Sur (centro), Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Querétaro.

Temporada de frío 2026

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado:zonas serranas de Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

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