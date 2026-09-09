Tulum 100% gratis para adultos mayores en septiembre 2026: el grupo de personas que aplica con INAPAM y requisitos

Conocer Tulum y recorrer sus edificios frente al mar Caribe puede salir completamente gratis para un grupo de visitantes. Y es que para desconocimiento de muchos, los adultos mayores pueden entrar sin pagar a la zona arqueológica, siempre que cumplan con las condiciones establecidas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

En este caso, el beneficio aplica para personas de 60 años o más con credencial del INAPAM y no se limita a septiembre, pues la exención se mantiene durante todo el año. Aun así, este mes puede ser una buena oportunidad para aprovecharla y conocer uno de los sitios mayas más emblemáticos de Quintana Roo gracias a la poca afluencia de gente.

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¿Quién puede entrar gratis a la Zona Arqueológica de Tulum?

Para los adultos mayores, lo más importante es tener 60 años cumplidos y llevar la credencial del INAPAM con vigencia para acreditar el beneficio.

Además, el INAH contempla entrada gratuita para otros grupos, entre ellos:

Menores de 13 años

Personas con discapacidad

Pensionados y jubilados

Estudiantes y docentes, con la acreditación correspondiente

En Tulum, además, existe una particularidad, pues la zona arqueológica forma parte del entorno del Parque del Jaguar. Desde el 20 de julio de 2026 entró en vigor un nuevo esquema de tarifas y, pese a estos cambios, los adultos mayores continúan dentro de los grupos que no pagan los derechos correspondientes.

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La información en: https://t.co/yeEYl3PpaE



📸 Fabián González, #INAH pic.twitter.com/l0rmvVvtLL — INAH (@INAHmx) April 27, 2026

¿Qué deben presentar los adultos mayores para entrar gratis?

Si ya cuentan con la tarjeta, es indispensable llevarla a la mano al momento del acceso. En cambio, quienes todavía no la tengan pueden tramitarla gratuitamente una vez cumplidos los 60 años.

Para hacerlo, el INAPAM solicita principalmente:

Acta de nacimiento

Identificación oficial

CURP

Comprobante de domicilio

Una fotografía reciente tamaño infantil

El trámite se realiza de manera presencial en los módulos habilitados y, además, es gratuito.

¿Cuánto cuesta entrar a Tulum sin INAPAM?

Quienes no pertenecen a un grupo exento deben considerar el nuevo esquema vigente desde julio de 2026. En el caso de los visitantes nacionales, el pago por el Área Natural Protegida y la Zona Arqueológica de Tulum es de $80 pesos en total, de lunes a sábado.

La Zona Arqueológica de Tulum abre de lunes a domingo, de 8:00 a 17:00 horas, con último acceso a las 15:30 horas. La entrada principal se encuentra en el kilómetro 230 de la carretera federal Chetumal-Cancún, en Tulum, Quintana Roo.

A esto se suma otra ventaja: los domingos, las personas mexicanas y extranjeras residentes en México también pueden entrar gratuitamente a las zonas arqueológicas del INAH.

¿Por qué vale la pena conocer la Zona Arqueológica de Tulum?

Más allá de su vista al Caribe, Tulum tuvo un papel importante en el mundo maya. De acuerdo con el INAH, fue una de las principales ciudades mayas entre los siglos XIII y XIV, favorecida por su ubicación junto al mar y por formar parte de importantes rutas comerciales.

Además, llama la atención su muralla, que todavía rodea buena parte del antiguo asentamiento. De hecho, Tulum significa “muralla” o “palizada”, aunque fuentes del siglo XVI también se refieren al lugar como Zamá, “amanecer”.

Durante el recorrido destacan:

El Castillo , la construcción más alta del sitio

, la construcción más alta del sitio El Templo de los Frescos , donde todavía se conservan pinturas murales

, donde todavía se conservan pinturas murales El Templo del Dios Descendente , reconocible por la figura que aparece sobre su acceso

, reconocible por la figura que aparece sobre su acceso La muralla, que protegía el asentamiento por tres de sus lados, mientras el Caribe marcaba el límite hacia el este

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