Es oficial: el puente que conectará Ecatepec, Coacalco y Tecámac en Edomex está por abrir

El puente de la Vialidad Mexiquense llega a su recta final de construcción y registra un avance del 92.25%, según reportó la Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov). La obra conectará a Ecatepec, Tecámac, Coacalco, Tultitlán y Tonanitla, y busca reducir los tiempos de traslado hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Actualmente el equipo a cargo monta las últimas trabes en la colonia Luis Donaldo Colosio, en Ecatepec, punto donde se cierra la interconexión con Tecámac. Faltan trabajos de pavimentación y señalización antes de que el puente entre en operación, aunque no hay fecha oficial de apertura confirmada por las autoridades.

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¿Cuándo estará listo el puente que conectará a Ecatepec y Tecámac?

Por ahora, la Semov no ha dado una fecha específica de inauguración, aunque se espera que sea antes de que finalice el 2026. El dato confirmado hasta el 26 de agosto es el avance físico de 92.25%, con las últimas trabes en montaje sobre el Circuito Exterior Mexiquense y el Gran Canal.

Lo que sí está definido es la ruta crítica: cerrar el montaje estructural y avanzar con concreto asfáltico, alumbrado y señalamiento horizontal y vertical. Estos trabajos son necesarios antes de la apertura al tránsito y no tienen una ventana de tiempo pública todavía.

Ubicación de los trabajos: colonia Luis Donaldo Colosio, Ecatepec

Cruces de la estructura: Gran Canal de Desagüe y Circuito Exterior Mexiquense

Longitud total del puente: 523 metros

Municipios beneficiados: Ecatepec, Tecámac, Coacalco, Tultitlán y Tonanitla

¿Qué conectividad sumará el puente a Ecatepec, Coacalco y Tecámac?

El puente cerrará los 14.5 kilómetros de la Vialidad Mexiquense, un corredor de libre peaje pensado para el nororiente del Valle de México. La estructura tendrá dos cuerpos independientes y paralelos, cada uno con dos carriles por sentido.

Con esa configuración, la obra busca distribuir mejor el tránsito diario entre los cinco municipios y ofrecer una alternativa sin caseta hacia el AIFA. Semov calcula que más de 15 mil personas usuarias se beneficiarán todos los días una vez que el corredor entre en operación completa.

El proyecto representa una inversión de 484 millones 476 mil pesos, según informó el director general de Vialidad, Judá Levi Apolinar Trujillo.Si transitas a diario entre Ecatepec, Tecámac o Coacalco, conviene seguir de cerca los próximos anuncios de Semov sobre la fecha de apertura.

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