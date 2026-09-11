¡Ojo automovilistas! Hoy No Circula del viernes 11 de septiembre: Placas que deben descansar

¿Piénsas salir este viernes? Antes de encender el motor y salir de casa, asegúrate de revisar las restricciones del programa Hoy No Circula vigentes en la Zona Metropolitana del Valle de México para evitar sanciones de tránsito.

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Hoy No Circula: ¿Qué autos descansan este viernes 11 de septiembre?

De acuerdo con el calendario oficial, este viernes 11 de septiembre de 2026, deberán suspender su circulación los vehículos con holograma 1 y 2, así como aquellos que tengan engomado azul y terminación de placa 9 o 0.

La restricción aplica de 5:00 a 22:00 horas; la misma regla contempla a vehículos con permisos o matrículas sin número, de acuerdo con las disposiciones del programa.

Hoy No Circula engomado azul Hoy No Circula 14 de agosto: ¿Qué autos no circulan este viernes?

¿Los autos con holograma 0 y 00 pueden circular?

En condiciones normales, los autos con holograma “0″ y “00″ están exentos del Hoy No Circula; tmbién existen exenciones para vehículos eléctricos e híbridos, además de determinadas unidades de emergencia y otros casos establecidos por las autoridades.

Cabe señalar que en el Estado de México, la Secretaría de Seguridad mantiene el mismo calendario para los viernes: descansan los vehículos con placas con terminación en 9 y 0, cuando cuentan con hologramas 1 o 2. La autoridad reporta actualmente sin contingencia ambiental en las zonas metropolitanas contempladas.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Hasta la información oficial disponible, no se reporta una contingencia ambiental que modifique las restricciones normales para este viernes. Por ello, antes de salir, los automovilistas deben revisar el holograma y la terminación de su placa para evitar una infracción; ¿tu automóvil puede circular este viernes 11 de septiembre o tendrá que quedarse en casa?

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