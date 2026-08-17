Los 5 estados de México donde adultos mayores pagan la mitad por su licencia de conducir en agosto 2026

Sacar o renovar una licencia de conducir puede costar la mitad para los adultos mayores que viven en algunos estados de México. Y es que durante 2026, Jalisco, Sonora, Baja California Sur, Tamaulipas y Colima mantienen disposiciones que permiten reducir 50% del costo, aunque las condiciones cambian de una entidad a otra.

Sin embargo, este beneficio no lo aplica directamente el INAPAM ni funciona igual en todo el país. Cada gobierno estatal define quién puede acceder, qué tipo de licencia incluye y cuáles son los documentos necesarios, por lo que es importante revisar las reglas antes de realizar el pago.

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¿Qué estados dan 50% de descuento a adultos mayores en la licencia?

De acuerdo con leyes, tarifas y portales oficiales vigentes para 2026, estos son cinco estados que contemplan la reducción:

Jalisco: la Ley de Ingresos del Estado para 2026 establece un 50% de descuento en expedición, refrendo o reposición de licencias para personas adultas mayores o con discapacidad.

la establece un en expedición, refrendo o reposición de licencias para personas adultas mayores o con discapacidad. Sonora: la Secretaría de Hacienda señala que jubilados, pensionados y personas de 60 años o más pueden obtener una reducción del 50% , siempre que acrediten su condición.

la Secretaría de Hacienda señala que pueden obtener una reducción del , siempre que acrediten su condición. Baja California Sur: el portal estatal de trámites contempla 50% de descuento para pensionados, jubilados y adultos mayores de 60 años en la primera expedición o renovación de la licencia de automovilista .

el portal estatal de trámites contempla en la primera expedición o renovación de la . Tamaulipas: la Ley de Hacienda estatal establece una reducción del 50% para adultos mayores, jubilados y pensionados con domicilio en la entidad.

la establece una reducción del para adultos mayores, jubilados y pensionados con domicilio en la entidad. Colima: la Ley de Hacienda del Estado concede el 50% de descuento a jubilados, pensionados y adultos mayores en licencias para vehículos de uso particular con vigencia de cuatro años. En este último grupo existe una condición adicional: deberán acreditar que son de escasos recursos económicos.

¿Qué otros estados también ofrecen 50% de descuento?

Además de estas cinco entidades, otros estados también contemplan descuentos de hasta 50% para adultos mayores, aunque los requisitos y el tipo de licencia que reciben el beneficio pueden cambiar en cada caso.

Estado de México: aplica para licencias de servicio particular tipo A y C a personas mayores de 60 años o que presentan credencial INAPAM.

aplica para licencias de servicio particular tipo A y C a personas mayores de 60 años o que presentan credencial INAPAM. Querétaro: contempla a adultos mayores con credencial INAPAM vigente, así como a jubilados, pensionados y personas con discapacidad.

contempla a adultos mayores con credencial INAPAM vigente, así como a jubilados, pensionados y personas con discapacidad. Guanajuato: el descuento aplica en la expedición o refrendo de la licencia para personas adultas mayores y jubiladas.

el descuento aplica en la expedición o refrendo de la licencia para personas adultas mayores y jubiladas. Chiapas: el beneficio se puede obtener al presentar la credencial INAPAM vigente en los módulos correspondientes.

el beneficio se puede obtener al presentar la credencial INAPAM vigente en los módulos correspondientes. Veracruz: también contempla la reducción para personas que acrediten su condición de adulto mayor mediante la documentación solicitada.

también contempla la reducción para personas que acrediten su condición de adulto mayor mediante la documentación solicitada. Guerrero: el beneficio incluye licencias para automovilistas y motociclistas.

¿El descuento en la licencia se obtiene solo con la credencial INAPAM?

Aunque la credencial del INAPAM puede servir para acreditar la edad en algunos estados, cada entidad establece sus propios requisitos. Entre los documentos que pueden solicitarse están:

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio

Licencia anterior, en caso de renovación

Documento que acredite la condición de adulto mayor, jubilado o pensionado

Exámenes o certificados requeridos por cada estado

El descuento se solicita directamente al realizar el trámite en los módulos de licencias, movilidad o recaudación de cada entidad.

Además, las condiciones pueden cambiar de un estado a otro. En Colima, por ejemplo, los adultos mayores deben comprobar que son de escasos recursos mediante una constancia expedida por el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores (IAAM), de acuerdo con la Ley de Hacienda estatal. La norma no señala que la credencial INAPAM sea suficiente para demostrar esta condición, mientras que en Sonora y Baja California Sur las disposiciones mencionan expresamente a personas de 60 años o más.

¿La licencia permanente todavía se puede tramitar en 2026?

Mientras algunos estados ofrecen descuentos para sacar o renovar la licencia, en la Ciudad de México existe otra alternativa: la licencia permanente.

De acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas capitalina, el trámite continuará disponible durante todo 2026 y mantiene un costo de $1,500 pesos. Sin embargo, este esquema no es un descuento especial para adultos mayores.

Además, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) aclara que esta licencia permanente está destinada a la conducción de automóviles; para manejar motocicleta se requiere una licencia que autorice específicamente ese tipo de vehículo.

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