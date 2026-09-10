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¿Qué está pasando en Gas Bienestar?

Cinco años después de su lanzamiento en 2021, Gas Bienestar muestra señales claras de fracaso. Sus ventas han caído de forma sostenida.

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Por: Majo Santillán González