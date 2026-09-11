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Lluvia sorpresiva desquicia Metro CDMX este viernes; estaciones saturadas por severos retrasos
/México/Nota

Ya viene el frío, SMN confirma fecha en la que terminará la temporada de lluvias 2026 en México

Gran parte del país se ha visto afectada por las fuertes lluvias y en la CDMX se han emitido alertas por fuertes tormentas y hasta caída de granizo, pero, ¿cuándo termina la temporada de lluvias 2026?

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Las lluvias provocan caos y diversas afectaciones y esta temporada se han registrado intensas tormentas eléctricas y caída de granizo y seguramente te has preguntado cuándo dejará de llover, aquí te compartimos todos los detalles.

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¿Cuándo termina la temporada de lluvias 2026?

De acuerdo con información del Centro Nacional de Prevención de Desastres este 2026 se pronosticaron de 18 a 21 ciclones en el océano Pacífico de los cuales 9 o 10 serían tormentas tropicales, 5 o 6 huracanes categorías 1 o 2 y 4 o 5 huracanes de categoría mayor a 3. De 11 a 15 en el Atlántico de los cuales 7 u 8 serían tormentas tropicales, de 3 a 5 huracanes categorías 1 o 2 y 1 o 2 huracanes mayores.

El Servicio Meteorológico estima que las lluvias concluirán el próximo 30 de noviembre.

Recomendaciones por temporada de lluvias 2026

Las lluvias fuertes e intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo esto puede originar el incremento en los niveles de ríos, arroyos y generar deslaves, encharcamientos e inundaciones. Por ello, Protección Civil recomienda a la población lo siguiente:

  • Evitar transitar en zonas inundadas ya que el agua puede arrastras hasta vehículos
  • No caminar en zonas inundadas porque puede haber cables con energía eléctrica bajo el agua
  • Evitar cruzar ríos o arroyos ya que puedes ser arrastrado por el agua
  • No cruces puentes si el agua pasa encima de ellos
  • Evita zonas inclinadas ya que puede arrastrar piedras, lodo, troncos de árboles y otros escombros
  • Reportar las coladeras que estén tapadas y mantenerlas limpias
  • Colocar costales rellenos de arena para evitar que el agua entre a tu casa
  • Retira objetos que puedan ser arrastrados por el agua
  • En caso de inundación se debe cortar la corriente eléctrica y desalojar el espacio que podría inundarse

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