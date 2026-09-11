Las lluvias provocan caos y diversas afectaciones y esta temporada se han registrado intensas tormentas eléctricas y caída de granizo y seguramente te has preguntado cuándo dejará de llover, aquí te compartimos todos los detalles.

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¿Cuándo termina la temporada de lluvias 2026?

De acuerdo con información del Centro Nacional de Prevención de Desastres este 2026 se pronosticaron de 18 a 21 ciclones en el océano Pacífico de los cuales 9 o 10 serían tormentas tropicales, 5 o 6 huracanes categorías 1 o 2 y 4 o 5 huracanes de categoría mayor a 3. De 11 a 15 en el Atlántico de los cuales 7 u 8 serían tormentas tropicales, de 3 a 5 huracanes categorías 1 o 2 y 1 o 2 huracanes mayores.

El Servicio Meteorológico estima que las lluvias concluirán el próximo 30 de noviembre.

Recomendaciones por temporada de lluvias 2026

Las lluvias fuertes e intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo esto puede originar el incremento en los niveles de ríos, arroyos y generar deslaves, encharcamientos e inundaciones. Por ello, Protección Civil recomienda a la población lo siguiente:

Evitar transitar en zonas inundadas ya que el agua puede arrastras hasta vehículos

No caminar en zonas inundadas porque puede haber cables con energía eléctrica bajo el agua

Evitar cruzar ríos o arroyos ya que puedes ser arrastrado por el agua

No cruces puentes si el agua pasa encima de ellos

Evita zonas inclinadas ya que puede arrastrar piedras, lodo, troncos de árboles y otros escombros

Reportar las coladeras que estén tapadas y mantenerlas limpias

Colocar costales rellenos de arena para evitar que el agua entre a tu casa

Retira objetos que puedan ser arrastrados por el agua

En caso de inundación se debe cortar la corriente eléctrica y desalojar el espacio que podría inundarse

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