Las lluvias provocan caos y diversas afectaciones y esta temporada se han registrado intensas tormentas eléctricas y caída de granizo y seguramente te has preguntado cuándo dejará de llover, aquí te compartimos todos los detalles.
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¿Cuándo termina la temporada de lluvias 2026?
De acuerdo con información del Centro Nacional de Prevención de Desastres este 2026 se pronosticaron de 18 a 21 ciclones en el océano Pacífico de los cuales 9 o 10 serían tormentas tropicales, 5 o 6 huracanes categorías 1 o 2 y 4 o 5 huracanes de categoría mayor a 3. De 11 a 15 en el Atlántico de los cuales 7 u 8 serían tormentas tropicales, de 3 a 5 huracanes categorías 1 o 2 y 1 o 2 huracanes mayores.
El Servicio Meteorológico estima que las lluvias concluirán el próximo 30 de noviembre.
Recomendaciones por temporada de lluvias 2026
Las lluvias fuertes e intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo esto puede originar el incremento en los niveles de ríos, arroyos y generar deslaves, encharcamientos e inundaciones. Por ello, Protección Civil recomienda a la población lo siguiente:
- Evitar transitar en zonas inundadas ya que el agua puede arrastras hasta vehículos
- No caminar en zonas inundadas porque puede haber cables con energía eléctrica bajo el agua
- Evitar cruzar ríos o arroyos ya que puedes ser arrastrado por el agua
- No cruces puentes si el agua pasa encima de ellos
- Evita zonas inclinadas ya que puede arrastrar piedras, lodo, troncos de árboles y otros escombros
- Reportar las coladeras que estén tapadas y mantenerlas limpias
- Colocar costales rellenos de arena para evitar que el agua entre a tu casa
- Retira objetos que puedan ser arrastrados por el agua
- En caso de inundación se debe cortar la corriente eléctrica y desalojar el espacio que podría inundarse
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