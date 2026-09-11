Desaparece Aylin Mariana Maceda de 17 años de edad en GAM; activan Alerta Amber en CDMX

¿La reconoces? Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) piden ayuda a la población para dar con el paradero de Aylin Mariana Maceda García, una joven de 17 años que fue vista por última vez en la colonia San Juan de Aragón en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM).

De acuerdo a la ficha de búsqueda que emitió la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), tras activar la Alerta Amber, la adolescente fue vista por última vez el 9 de septiembre alrededor de las 13:30 horas (tiempo del centro del país) y hasta el momento se desconoce su paradero.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Aylin Mariana Maceda García, de 17 años, vista por última vez el pasado 9 de septiembre, en la colonia San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero. pic.twitter.com/ApyCcfNpdN — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) September 10, 2026

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Ficha de búsqueda de Aylin Mariana Maceda García, desaparecida en la GAM, CDMX

Tu ayuda para localizarla puede ser muy valiosa, es por eso que las autoridades describen a Aylin Mariana Maceda García como una adolescente de 1.53 metros de altura, complexión delgada y tez morena clara, así como cabello castaño lacio y ojos cafés medianos.

Como señas particulares se menciona que tiene un lunar en el muslo interno de la pierna izquierda, además de una cicatriz pequeña en el párpado inferior del ojo derecho.

La última vez que fue vista Aylin llevaba un pantalón de mezclilla azul claro, blusa negra, sudadera azul y tenis blancos.

Si tienes alguna información que ayude a dar con su paradero, entonces te puedes comunicar a los números de Alerta Amber en la capital:

(55) 5345 5067

(55) 5345 5084

(55) 5454 5082

Además, puedes acudir a las oficinas de la Fiscalía de la CDMX ubicadas en calle Dr. Rio de la Loza 114, esquina con Dr. Vertiz, en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc.

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