Lluvia sorpresiva desquicia Metro CDMX este viernes; estaciones saturadas por severos retrasos

La mañana de este viernes 11 de septiembre los capitalinos, entre ellos miles de usuarios del Metro CDMX fueron sorprendidos por una fuerte lluvia en la Ciudad de México y hasta el momento varias estaciones del servicio están aglomeradas por los severos retrasos.

De acuerdo con los usuarios, los retrasos son de hasta 15 minutos y debido a la alta afluencia de personas se implementa la dosificación de usuarios en estaciones y terminales principales. Además, hay marcha de seguridad en toda la red a causa de la lluvia para evitar accidentes.

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¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy 11 de septiembre?

Línea 6 del Metro CDMX

Usuarios reportan avance lento en dirección a El Rosario, situación parecida a la registrada ayer y descartan lluvia en la zona.

L6 lento pero lento dirección rosario igual como ayer. No me decepciones con L7 también de estar lento — 🅲🅷🅰🆁🅻🅸🅴 🆁🅾🆂🆂 🎲 (@Malx_Yervx) September 11, 2026

Línea 9 del Metro CDMX

Usuarios que se encuentran en la Línea 9, dirección Pantitlán, aseguran que los trenes no avanzan, a pesar de que ya llevan más de 10 minutos en la ruta. Las estaciones más saturadas son Tacubaya, Centro Médico, Chabacano, Jamaica y Mixiuhca.

No avanza la línea 9 dirección pantitlan!!!!!! — Yawnzzn (@AouIsaac) September 11, 2026

Línea 2 del Metro CDMX

La Línea 2 es otra que reporta retrasos este viernes y según usuarios del transporte, el tren que se encuentra en General Anaya está “haciendo base”.

Orale L2 ya estamos en gral anaya y haciendo base!!!!! — Jess Elizalde Suárez (@ElizaldeJe64617) September 11, 2026

Línea 5 del Metro CDMX

Reportan marcha lenta en la Línea 5 del Metro , a pesar de que hasta el momento no hay presencia de lluvia en dicha zona de la capital.

@MetroCDMX línea 5 dirección politécnico con marcha lente y sin lluvia, ni afluencia alta además de que vienen 2 inútiles en la cabina del conductor, se ve que dejó de 𝕃𝕠𝕧𝕖𝕖 hace un buen rato, dejen de hacerse pendejos… — isael.islas (@isaelislas90) September 11, 2026

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