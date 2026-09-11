Lluvia sorpresiva desquicia Metro CDMX este viernes; estaciones saturadas por severos retrasos

La mañana de este viernes 11 de septiembre los capitalinos, entre ellos miles de usuarios del Metro CDMX fueron sorprendidos por una fuerte lluvia en la Ciudad de México y hasta el momento varias estaciones del servicio están aglomeradas por los severos retrasos.
De acuerdo con los usuarios, los retrasos son de hasta 15 minutos y debido a la alta afluencia de personas se implementa la dosificación de usuarios en estaciones y terminales principales. Además, hay marcha de seguridad en toda la red a causa de la lluvia para evitar accidentes.
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¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy 11 de septiembre?
Línea 6 del Metro CDMX
Usuarios reportan avance lento en dirección a El Rosario, situación parecida a la registrada ayer y descartan lluvia en la zona.
Línea 9 del Metro CDMX
Usuarios que se encuentran en la Línea 9, dirección Pantitlán, aseguran que los trenes no avanzan, a pesar de que ya llevan más de 10 minutos en la ruta. Las estaciones más saturadas son Tacubaya, Centro Médico, Chabacano, Jamaica y Mixiuhca.
Línea 2 del Metro CDMX
La Línea 2 es otra que reporta retrasos este viernes y según usuarios del transporte, el tren que se encuentra en General Anaya está “haciendo base”.
Línea 5 del Metro CDMX
Reportan marcha lenta en la Línea 5 del Metro , a pesar de que hasta el momento no hay presencia de lluvia en dicha zona de la capital.
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