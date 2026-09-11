Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Lluvia sorpresiva desquicia Metro CDMX este viernes; estaciones saturadas por severos retrasos
/México/Nota

Incendio en la autopista México-Puebla afecta paso de conductores hoy; carreteras con bloqueos y accidentes

El humo afecta la visibilidad de los conductores que circulan por la autopista México-Puebla

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

Un incendio se registra en el kilómetro 62 de la autopista México-Puebla, en dirección a Puebla, hoy 11 de septiembre y afecta la visibilidad de conductores; las llamas, que se reportan en la maleza poco a poco avanzan.

El humo impide que por momentos los conductores no vean adecuadamente, lo que eleva el riesgo de que se presente un accidente.

Asimismo, otras carreteras y autopistas registran afectaciones po bloqueos y fuertes accidentes este viernes.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿En qué carreteras y autopistas hay bloqueos?

Autopista México-Querétaro

Hay cierre parcial de circulación en la autopista México-Querétaro, cerca del kilómetro 88, dirección a Querétaro, luego de un accidente.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) alerta de cierre a la circulación en la incorporación a la autopista Arco Norte.

Autopista Puebla-Córdoba

En Veracruz hay cierre parcial de circulación cerca del kilómetro 293+950 de la autopista Puebla-Córdoba con dirección Orizaba

Autopista México-Tuxpan

Hay cierre parcial en el Estado de México por un accidente cerca del kilómetro 034+000 de la autopista México-Tuxpan.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Tags relacionados
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO