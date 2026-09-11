Incendio en la autopista México-Puebla afecta paso de conductores hoy; carreteras con bloqueos y accidentes

Un incendio se registra en el kilómetro 62 de la autopista México-Puebla, en dirección a Puebla, hoy 11 de septiembre y afecta la visibilidad de conductores; las llamas, que se reportan en la maleza poco a poco avanzan.

El humo impide que por momentos los conductores no vean adecuadamente, lo que eleva el riesgo de que se presente un accidente.

Asimismo, otras carreteras y autopistas registran afectaciones po bloqueos y fuertes accidentes este viernes.

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¿En qué carreteras y autopistas hay bloqueos?

Autopista México-Querétaro

Hay cierre parcial de circulación en la autopista México-Querétaro, cerca del kilómetro 88, dirección a Querétaro, luego de un accidente.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) alerta de cierre a la circulación en la incorporación a la autopista Arco Norte.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoQuerétaro, km 88, dirección Querétaro. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (maniobras para el retiro de la unidad siniestrada).



🔘 Se registra cierre a la circulación en la gasa de incorporación a la Autopista… — CAPUFE (@CAPUFE) September 11, 2026

Autopista Puebla-Córdoba

En Veracruz hay cierre parcial de circulación cerca del kilómetro 293+950 de la autopista Puebla-Córdoba con dirección Orizaba

#Tomeprecauciones en #Veracruz se registra cierre parcial de circulación cerca del Km 293+950 de la autopista Puebla-Córdoba con dirección Orizaba. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/dAqx0v7608 — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) September 11, 2026

Autopista México-Tuxpan

Hay cierre parcial en el Estado de México por un accidente cerca del kilómetro 034+000 de la autopista México-Tuxpan.

#Tomeprecauciones en #EdoMex se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del Km 034+000 de la autopista México-Tuxpan con direccion EdoMex. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/oOijegGZ7n — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) September 11, 2026

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