Adultos mayores de 65 años o más en este municipio de Edomex podrán iniciar trámite para reunirse con sus hijos migrantes en Estados Unidos: vence el 11 de septiembre

Para madres y padres que llevan años separados de sus hijos que viven en Estados Unidos, septiembre abre una posibilidad para comenzar el camino hacia el reencuentro. Y es que el Ayuntamiento de Temascalcingo, Estado de México, mantiene abierto el registro al Programa de Reunificación Familiar, dirigido a personas de 65 años o más.

Según la convocatoria, el plazo vence el 11 de septiembre de 2026 y el proceso está a cargo de la Coordinación de Atención a Migrantes, que brinda apoyo durante distintas gestiones relacionadas con la solicitud de visa.

Sin embargo, registrarse no garantiza que el documento será aprobado, pues la decisión final corresponde a las autoridades consulares de Estados Unidos. Por esa razón, el apoyo municipal se concentra únicamente en orientar y acompañar a las personas durante las distintas etapas del trámite.

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¿En qué ayuda la Coordinación de Atención a Migrantes?

De acuerdo con lo difundido, la Coordinación municipal acompaña a las personas en diferentes etapas del trámite consular. Entre las funciones que tiene documentadas se encuentran:

Revisar la vigencia del pasaporte Apoyar con el pago de derechos de visa Orientar en el llenado del formulario DS-160 Dar seguimiento a las citas en el CAS y la Embajada Brindar acompañamiento durante el proceso

De esta manera, el apoyo busca facilitar un procedimiento que puede resultar complicado para algunas personas adultas mayores, aunque la visa no es entregada ni garantizada por el Ayuntamiento.

Otros municipios de Edomex también han impulsado reunificaciones familiares

Temascalcingo no es el único municipio mexiquense donde se han impulsado acciones para acercar a familias separadas por la migración. Durante 2025, la Coordinación de Asuntos Internacionales del Estado de México reportó reuniones con autoridades de Coatepec Harinas, San Felipe del Progreso y Acambay, entre otros municipios, como parte de los trabajos de atención a migrantes.

En ese mismo periodo también se realizaron encuentros con mexiquenses que viven en California, Nevada y Utah.

En este esquema, los ayuntamientos pueden servir como un punto cercano de orientación y acompañamiento para acercar el proceso a las familias. No obstante, la resolución del trámite migratorio sigue en manos de las autoridades estadounidenses.

¿Dónde hacer el registro antes del 11 de septiembre?

La atención es presencial en la Coordinación de Atención a Migrantes, ubicada en el Centro Cultural “José Manzur Mondragón”, conocido como Ex Seminario, en Temascalcingo.

El horario anunciado es:

Lunes a viernes

De 9:00 a 16:00 horas

Aunque el Ayuntamiento ya definió quiénes pueden participar, todavía no ha publicado una lista completa de documentos para este registro. Por ello, las personas interesadas deberán acudir directamente a la Coordinación para revisar su caso y confirmar qué papeles necesitan presentar.

También está disponible el teléfono 718 126 0145 para solicitar información. Quienes estén interesados deberán acercarse antes del 11 de septiembre de 2026 para comenzar las gestiones correspondientes.

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