Confirmado por INAPAM para septiembre 2026: el grupo de adultos mayores que tiene descuento del 50% en la licencia de conducir en Jalisco y requisitos

Jalisco confirma un beneficio económico para conductores de edad avanzada que buscan mantener vigente su licencia. Las personas adultas mayores que presenten su credencial del INAPAM acceden a un descuento del 50% en la licencia de conducir, según la Ley de Ingresos estatal vigente para 2026.

El beneficio no depende del INAPAM como institución reguladora, sino de la legislación fiscal de cada estado. Jalisco lo establece de forma expresa en su Ley de Ingresos y lo aplica a la expedición, el refrendo, la reposición y el duplicado de la licencia.

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¿Qué grupo de adultos mayores accede al descuento de la licencia en Jalisco?

El beneficio aplica de forma específica a personas adultas mayores de 65 años. La Setran no otorga la rebaja a partir de los 60 años, edad que sí aplica en otros estados del país como el Estado de México.

Jalisco extiende el mismo porcentaje de descuento a personas con discapacidad acreditada ante el DIF estatal. Ambos grupos pagan la mitad del costo vigente en la expedición o el refrendo de su licencia, sin importar el tipo de vehículo que manejen.

La credencial del INAPAM funciona como comprobante de la edad mínima exigida. Sin ese documento vigente, la ventanilla de la Setran no autoriza el descuento aunque la persona cumpla los 65 años.

Jalisco exige credencial vigente del INAPAM para autorizar el 50% de descuento. (Secretaría de Finanzas de Tamaulipas | Facebook)

¿Qué requisitos pide Jalisco para el descuento del 50% en la licencia?

Antes de acudir al módulo, la persona interesada en la licencia de conducir debe reunir la documentación completa en original y copia. La Setran rechaza el trámite si falta alguno de los comprobantes exigidos por la dependencia.

Credencial del INAPAM vigente con fotografía

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional)

CURP actualizada o acta de nacimiento que la contenga

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Examen médico o visual aprobatorio en el módulo

Personas de 75 años o más presentan además un certificado de salud, expedido por una dependencia oficial que acredite su aptitud para conducir. Este requisito adicional busca reforzar la seguridad vial entre conductores de mayor edad.

La cita se solicita en los módulos de la Zona Metropolitana de Guadalajara o en las oficinas del interior del estado. El trámite completo toma una sola visita si la persona lleva todos los documentos listados..

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