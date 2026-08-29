CDMX: requisitos y cómo tramitar la licencia de conducir permanente con 50% de descuento en septiembre 2026

El regreso de la licencia de conducir permanente en CDMX trae una condición especial para los adultos mayores. Quienes posean la credencial vigente del INAPAM pagan solo $750 pesos, la mitad del costo regular de $1,500 pesos que fija la Secretaría de Movilidad (SEMOVI).

Los requisitos y cómo tramitar el documento cambian según el perfil del solicitante, pero la reducción del 50% de descuento se mantiene como el eje central del trámite durante septiembre de 2026.

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¿Quiénes aplican al 50% de descuento en la licencia permanente de CDMX?

El beneficio no es automático ni cubre a todos los solicitantes por igual. Solo acceden al 50% de descuento los adultos mayores que presenten su credencial INAPAM vigente al momento de iniciar el trámite. El resto de los solicitantes paga la tarifa completa de $1,500 pesos sin excepción alguna.

Para confirmar el descuento y avanzar sin contratiempos, reúne estos documentos antes de agendar cita:

Credencial del INAPAM vigente, con fotografía y sin tachaduras.

Identificación oficial vigente: INE o pasaporte, sin fecha de vencimiento cumplida .

. CURP actualizada, impresa o descargada del Registro Civil.

Comprobante de domicilio con máximo tres meses de antigüedad , a nombre del solicitante.

, a nombre del solicitante. Cuenta Llave CDMX activa, creada en el portal llave.cdmx.gob.mx.

Constancia del examen teórico, solo si es la primera licencia o no hay antecedente en la capital.

La credencial del INAPAM funciona como filtro único para acceder a la tarifa reducida en la licencia permanente. Sin ese documento, el trámite en la Ciudad de México corre por la vía regular y sin descuento alguno.

Estos son los documentos que piden junto a la credencial INAPAM para el descuento. (Getty Images)

¿Cómo tramitar la licencia de conducir permanente con el descuento en CDMX?

El trámite combina pasos digitales con visitas presenciales obligatorias. Quien ya cuenta con antecedente de licencia en CDMX evita el examen teórico, mientras los solicitantes nuevos deben aprobarlo antes de continuar con el resto del proceso.

Sigue este orden para completar el trámite sin reprocesos:

Agenda el examen teórico en citas.semovi.cdmx.gob.mx si es tu primera licencia.

Crea tu cuenta en llave.cdmx.gob.mx con correo activo y contraseña segura.

con correo activo y contraseña segura. Inicia el trámite en línea y selecciona Licencia Permanente Tipo A - Expedición.

Genera la línea de captura e ingresa el folio de tu credencial INAPAM para aplicar el descuento.

para aplicar el descuento. Paga el monto correspondiente y espera hasta 72 horas la confirmación del sistema.

Sube tus documentos escaneados en formato PDF o JPG, con buena resolución.

Agenda la cita para toma de fotografía en un módulo SEMOVI o macromódulo cercano.

Acude con documentos originales y recoge el plástico de tu licencia permanente.

La licencia digital queda disponible en la cuenta Llave CDMX una vez concluida la cita presencial. Ese archivo en PDF tiene la misma validez legal que el documento físico ante cualquier autoridad de tránsito.

Reúne tu credencial INAPAM vigente antes de iniciar cualquier gestión y confirma tu cuenta Llave CDMX con anticipación. Verifica cada requisito antes de pagar para evitar una segunda línea de captura y retrasos innecesarios en el proceso.

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