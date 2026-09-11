Entrada a Chichén Itzá 100% gratis en septiembre 2026: el grupo de adultos mayores que aplica y requisitos

Conocer Chichén Itzá, una de las zonas arqueológicas más emblemáticas de México, es una experiencia que reúne historia, arquitectura maya y paisajes que cada año atraen a miles de visitantes. Sin embargo, entrar al sitio también implica pagar distintas cuotas de acceso, excepto para un grupo en especial: adultos mayores.

Durante septiembre de 2026, las personas mexicanas de 60 años o más que tengan credencial INAPAM y, además, vivan en Yucatán, podrán acceder sin costo alguno a esta zona. Para este grupo, la entrada gratuita aplica tanto al cobro federal como al estatal que normalmente se realiza para visitar el sitio.

Esto es posible porque el acceso a Chichén Itzá, a comparación de otros sitios arqueológicos, contempla dos cobros distintos y, en este caso, cada uno cuenta con una exención: una por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y otra del Gobierno estatal.

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¿Qué adultos mayores pueden entrar gratis a Chichén Itzá?

El INAH contempla entrada gratuita para las personas mayores de 60 años que acrediten este beneficio. En este caso, los adultos mayores con credencial INAPAM forman parte de los grupos que pueden acceder sin pagar la cuota federal en las zonas arqueológicas bajo su resguardo.

Sin embargo, en Chichén Itzá hay un detalle adicional. Además del cobro federal, también existe una cuota del Gobierno de Yucatán.

Aquí es donde entra en juego el lugar de residencia. Para 2026, el Gobierno estatal publicó el Decreto 144/2025, que elimina este cobro para las personas mexicanas que tengan su domicilio en Yucatán. Este beneficio, en particular, estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

Por ello, un adulto mayor que cumpla con ambas condiciones puede evitar los dos pagos y recorrer sin costo de entrada uno de los sitios arqueológicos más importantes y admirados de México.

¿Qué documentos deben llevar?

Para que el acceso sea más sencillo, conviene llevar los documentos que comprueben cada beneficio:

Credencial INAPAM , para acreditar que se trata de una persona adulta mayor

, para acreditar que se trata de una persona adulta mayor INE vigente con domicilio en Yucatán o licencia o permiso para conducir vigente expedido por la Secretaría de Seguridad Pública estatal, para comprobar la residencia

El decreto estatal reconoce estos documentos para acreditar el domicilio en Yucatán.

La primera luz del día ilumina la escultura de cabeza de serpiente con sus fauces abiertas y un penacho que remata la alfarda de la escalinata del Templo de los Guerreros.



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📸 Gerardo Peña, INAH. pic.twitter.com/MWI79nte8w — INAH (@INAHmx) September 4, 2026

¿Cuánto se pueden ahorrar al entrar a Chichén Itzá?

Actualmente, el portal oficial del INAH señala una cuota federal de 105 pesos para entrar a Chichén Itzá. A esto se suma una cuota estatal de 190 pesos para visitantes nacionales, por lo que el costo puede llegar a 295 pesos por persona.

En este caso, quienes tengan derecho a las dos exenciones pueden ahorrarse los 295 pesos y dejar el costo de entrada en cero.

Eso sí, el beneficio se limita al acceso a la zona arqueológica. El transporte hasta Chichén Itzá, alimentos, estacionamiento, servicios de guía y otros gastos del viaje se pagan por separado.

Aun así, representa una oportunidad para conocer con menor gasto un lugar reconocido por su historia, su arquitectura maya y monumentos como El Castillo o Templo de Kukulkán, que han convertido a Chichén Itzá en uno de los grandes referentes culturales de Yucatán y de México.

¿El beneficio solo estará disponible en septiembre?

Septiembre no es una promoción especial del INAPAM. La entrada gratuita federal para los adultos mayores forma parte de las exenciones del INAH, mientras que el beneficio estatal para residentes de Yucatán estará vigente durante todo 2026.

Así, quienes cumplan con los requisitos todavía tendrán varios meses para aprovechar el beneficio y recorrer este sitio arqueológico.

Por ahora, Chichén Itzá abre de lunes a domingo, de 8:00 a 16:00 horas, con último acceso a las 15:00 horas, de acuerdo con la información vigente del INAH.

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