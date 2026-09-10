Excursión a Teotihuacán 100% gratis en septiembre 2026: el grupo de adultos mayores que aplica y requisitos

La zona arqueológica de Teotihuacán puede ser una opción económica para los adultos mayores durante septiembre. Y es que quienes tengan 60 años o más pueden ingresar sin pagar a la zona arqueológica y destinar ese ahorro al traslado, alimentos u otros gastos del paseo.

Sin embargo, el descuento está contemplado para un grupo en especial: todos aquellos que tengan una credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) vigente.

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La entrada a Teotihuacán puede salir en cero pesos

De acuerdo con el beneficio, las personas de 60 años o más forman parte de los grupos exentos del pago de acceso.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) también contempla entrada gratuita para menores de 13 años, personas con discapacidad, jubilados, pensionados, estudiantes y profesores en activo, siempre que acrediten la condición correspondiente.

Además, si el paseo se organiza en familia, hay un dato útil: los domingos la gratuidad se extiende a personas mexicanas y extranjeras residentes en México.

¿Cuánto deben considerar quienes sí pagan entrada?

Para 2026, el acceso cuesta 105 pesos para visitantes nacionales y 210 pesos para extranjeros. Así, un adulto mayor que acredite la exención puede ahorrarse por completo este gasto.

Para organizar la salida también conviene tomar en cuenta:

Horario: de 8:00 a 17:00 horas

de 8:00 a 17:00 horas Último acceso: 16:30 horas

16:30 horas Ubicación: Autopista Ecatepec-Pirámides, kilómetro 22+600, Estado de México

Autopista Ecatepec-Pirámides, kilómetro 22+600, Estado de México Apertura: de lunes a domingo

Eso sí, la gratuidad corresponde solo a la entrada de la zona arqueológica. El transporte, estacionamiento, alimentos o una excursión contratada por separado pueden tener un costo adicional.

Mural del puma de Teotihuacan, ubicado en los muros de uno de los edificios sobre la Calzada de los Muertos. En él se muestra un felino visto de perfil que simula caminar sobre amplias bandas onduladas y transversales. #FotoDelDía: https://t.co/bKh7kJadMz

📷Gina De Lucio. INAH pic.twitter.com/wTNs7g8UPA — INAH (@INAHmx) December 31, 2021

¿Qué se puede recorrer durante la visita?

Teotihuacán ofrece mucho más que una fotografía frente a las pirámides. Entre los espacios más conocidos están:

La Pirámide del Sol

La Pirámide de la Luna

La Calzada de los Muertos

El Templo de la Serpiente Emplumada

El Palacio de Quetzalpapálotl

Los conjuntos con pinturas murales

La recomendación es considerar varias horas para el recorrido, sobre todo si se quiere caminar con calma por las distintas áreas del sitio.

Teotihuacán fue una de las grandes ciudades del México antiguo

Detrás de sus monumentos hay una ciudad que llegó a reunir alrededor de 100 mil habitantes durante su apogeo, entre los años 350 y 450 d.C., de acuerdo con el INAH.

Su importancia también se reflejó en las relaciones comerciales que mantuvo con regiones lejanas, entre ellas la península de Yucatán y las tierras mayas de Guatemala.

A esto se suman su arquitectura, pinturas murales y antiguos conjuntos habitacionales, características que llevaron a que Teotihuacán fuera inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1987.

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