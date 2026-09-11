Con las Fiestas Patrias cada vez más cerca, es común que los automovilistas decoren sus vehículos con banderas y otros elementos relacionados con México para sumarse a estas celebraciones.

Sin embargo, ha surgido la duda, ¿me pueden multar si coloco la bandera en mi carro? Por ello, aquí en adn Noticias te contamos si está permitido y en qué casos te podrían multar por utilizar el lábaro patrio.

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¿Puedo poner una bandera de México en mi auto?

El artículo 32 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional establece que las personas físicas pueden utilizar la Bandera Nacional en sus vehículos y señala que, para estos casos, puede tener cualquier dimensión.

Además, las características oficiales de la bandera no pueden modificarse. Esto significa que portar una bandera durante septiembre no constituye una infracción.

La situación cambia cuando el adorno se coloca de una manera que representa un riesgo para el conductor.

¿Dónde no debes colocar la bandera de México?

Para evitar problemas, los automovilistas deben procurar que la bandera no quede colocada en las siguientes posiciones:

Frente al parabrisas

Cubriendo los espejos laterales

Cualquier sitio que dificulte observar el camino

También es importante recordar que las reglas de tránsito pueden cambiar dependiendo la entidad donde se circule.

Pero más allá de las normas viales, existen disposiciones federales relacionadas con el uso de los símbolos patrios.

La legislación contempla como infracción alterar las características de la Bandera Nacional, por lo que modificar sus colores o diseño puede generar un problema diferente a una infracción de tránsito.

¿De cuánto es la multa por alterar la bandera de México?

Alterar o modificar la Bandera Nacional puede castigarse con multas de hasta 10 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que supera los 1.1 millones de pesos.

En cuanto a la multa vial, dependiendo la infracción, pueden ser de 5,7 0 10 UMAs, equivalentes a 586, 721 y mil 173 pesos, respectivamente.

Así que ya sabes, durante estas Fiestas Patrias sí puedes llevar una bandera de México en tu carro, siempre que esté colocada de forma segura, no obstaculice tu visión y se respeten las características del símbolo patrio.

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