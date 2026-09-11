El fin de año se acerca y con él llega una de las prestaciones más esperadas por las y los mexicanos. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ya confirmaron las fechas exactas en las que realizarán el pago del aguinaldo 2026 para sus pensionados.

Conocer el calendario exacto de dispersión de los recurso será clave para organizar las finanzas.

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Aguinaldo 2026 IMSS fechas de pago

Es indispensable recordar que este derecho es exclusivo para las personas jubiladas bajo el amparo de la Ley del Seguro Social de 1973.

El depósito del aguinaldo IMSS se realiza en una sola exhibición a partir del martes 3 de noviembre de 2026, dicho pago es independiente del depósito mensual de la pensión.

El monto equivale a una mensualidad de la cuantía de la pensión, es decir, sin considerar el importe por asignaciones familiares ni ayudas asistenciales.

Es importante mencionar que en el caso particular de personas que fueron trabajadoras del instituto, el monto equivale a dos meses de pensión.

No necesitas hacer ningún trámite en ventanilla, pues la dispersión del recurso se hace directamente en la cuenta bancaria que está registrada.

En caso de tener dudas, el IMSS puso a disposición de sus trabajadores retirados la línea telefónica 800 623 2323 para cualquier aclaración.

En una entrega extra, te explicaremos cuándo pagan el aguinaldo a pensionados del ISSSTE en 2026.

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