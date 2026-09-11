Ofrecerán servicios veterinarios gratis en San Isidro; fecha y requisitos

El cuidado de los animales cada vez esta más presente en la agenda de muchos estados y en la Municipalidad de San Isidro se realizará una campaña veterinaria gratuita para mascotas, aquí te compartimos todos los detalles.

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¿Cuándo y dónde será la campaña veterinaria gratuita?

Este evento esta enfocado en la prevención de enfermedades y el control de parásitos, así que si vives en esta localidad y tienes perros o gatos como mascotas puedes acudir el próximo 12 de septiembre de 09:00 a las 13:00 horas al Parque Alfonso Ugarte ubicado en Avenida Javier Prado Oeste cdra.17.

Se ofrecerán los siguientes servicios gratuitos:

Vacunación antirrábica

Desparasitación interna

Desparasitación externa

Requisitos para la vacunación y desparasitación

Los dueños de mascotas deberán acudir al parque, si son perros grandes deberán llevar bozal y correa para facilitar su manejo. Los gatos deben ir en transportadora.

Es indispensable llevar la cartilla de vacunación vigente para verificar los antecedentes de inmunización del animal.

Se recomienda llegar con anticipación ya que el registro solo estará disponible hasta las 12:00 horas.

La vacunación contra la rabia es indispensable para reducir el riesgo de transmisión de esta enfermedad. Mientras que la desparasitación es un procedimiento interno y externo en el que se busca combatir parásitos que pueden estar en la piel o el pelaje del animal. Por ello se ha un llamado para que los dueños de mascotas lleven al corriente la vacunación de sus perros y gatos.

Campaña veterinaria

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