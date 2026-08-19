Las cascadas de Hidalgo donde los adultos mayores con INAPAM pagan $60 pesos con circuito de senderos y puente colgante incluido

En el Pueblo Mágico de Acaxochitlán, Hidalgo, se encuentra Cascadas Dos Mundos Huetziatl, un parque ecoturístico donde los adultos mayores con credencial del INAPAM acceden por $60 pesos, frente a los $90 de la entrada general.

El recorrido incluye senderos en el bosque, un puente colgante y una decena de cascadas como Cascada de las Sirenas, Cascada de las Hadas y Cascada el Edén, además de otras actividades disponibles dentro del parque, como tirolesa, camping y hospedaje en cabañas.

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¿Qué se puede hacer en Cascadas Dos Mundos, en Acaxochitlán?

El recorrido principal atraviesa senderos rodeados de bosque e incluye el cruce de puentes colgantes y la visita a diez cascadas que el parque describe como “místicas”. Entre los puntos del circuito están la Cascada de las Sirenas, la Cascada de las Hadas, la Casa de las Hadas, la Cascada de las Mariposas, la Cascada Nido de Águilas, la Cascada el Edén, la Cascada Agua Violeta, la Cascada Agua de Cielo, la Cascada Nueva Vida y la Cascada en la Piedrota.

El trayecto también pasa por otros atractivos como la Falla de San Andrés, la Tierra de Duendes, el Sendero de Helechos, el Árbol de la Vida, el puente colgante y una mini cascada.

Más allá del recorrido, este parque ecoturístico de Hidalgo ofrece senderismo en entorno natural, dos tirolesas —una de 450 metros de ida y otra de 420 metros de regreso—, camping en medio del bosque, hospedaje en cabañas, comida regional y antojitos, y venta de artesanías locales.

Desde el parque recomiendan llevar calzado cómodo y ropa adecuada para caminar, además de respetar las áreas naturales durante la visita.

¿Cuánto cuesta entrar a Cascadas Dos Mundos y cuál es el descuento con INAPAM?

Según el sitio oficial del parque, los adultos mayores que presenten su credencial del INAPAM pagan $60 pesos de entrada, es decir, $30 menos que el acceso general, que cuesta $90 pesos. Los niños de 2 a 10 años pagan $50 pesos, y el ingreso de mascotas tiene un costo adicional de $20 pesos.

A la entrada se suman otros servicios con costo aparte:

Estacionamiento : $35 pesos

: $35 pesos Tirolesa : $100 pesos por persona

: $100 pesos por persona Camping : $250 pesos por espacio, o $350 pesos por casa más espacio

: $250 pesos por espacio, o $350 pesos por casa más espacio Asador : $100 pesos

: $100 pesos Regaderas : $30 pesos por persona

: $30 pesos por persona Leña: $150 pesos

Para quienes quieran quedarse a dormir, el parque también ofrece hospedaje: cabaña para 4 personas por $1,500 pesos, cabaña para 6 personas por $1,800 pesos, cuarto para 2 personas por $800 pesos y cuarto para 3 personas por $1,000 pesos.

El lugar abre de lunes a domingo, de 8:00 AM a 6:00 PM, y se ubica en San Fernando, Acaxochitlán, Hidalgo. El teléfono de contacto es +52 775 162 4918.

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