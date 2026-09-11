El balneario de Hidalgo al que llegas directo desde la Central del Norte y tiene descuento INAPAM en septiembre 2026

Si buscas una escapada de fin de semana desde la Ciudad de México sin necesidad de manejar, hay un balneario de Hidalgo al que puedes llegar en autobús desde la Central del Norte y que ofrece un importante descuento para adultos mayores: Te-Pathé.

Ubicado en Ixmiquilpan, Hidalgo, y con grandes atractivos como aguas termales, alberca de olas, río lento y otras atracciones acuáticas, este paradisiaco sitio cuenta con una entrada general de $200 pesos, mientras que la tarifa para adultos mayores con credencial INAPAM es de solo $100 pesos.

El balneario también contempla una tarifa de $180 pesos para grupos de 35 personas o más y de $170 pesos para quienes compran su entrada en línea, aunque esta última modalidad tiene condiciones de pago anticipado y no aplica en días festivos ni puentes vacacionales.

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¿Cómo llegar a Te-Pathé desde la Central del Norte, en CDMX, y Querétaro?

Una de las opciones más sencillas para quienes salen de CDMX es tomar un autobús en la Central de Autobuses del Norte con destino a Ixmiquilpan. De acuerdo con el propio Te-Pathé, el autobús llega justo frente a las instalaciones del parque, por lo que no es necesario tomar otro transporte al bajar.

Si prefieres viajar en automóvil, desde Indios Verdes debes tomar la carretera hacia Pachuca, desviarte hacia Actopan y continuar hasta Ixmiquilpan.

El balneario señala que el trayecto desde CDMX toma menos de tres horas, mientras que otras referencias lo ubican en alrededor de dos horas y media, dependiendo de las condiciones del camino.

Si el viaje comienza en Querétaro, también es posible llegar a Ixmiquilpan en autobús. En este caso, el recorrido termina en la Central de Autobuses de Ixmiquilpan, por lo que será necesario tomar un transporte adicional para llegar a Te-Pathé. Si se viaja en automóvil, la ruta parte de la autopista Querétaro-México, continúa hacia Pachuca y pasa por Huichapan antes de llegar a Ixmiquilpan.

Otra posibilidad para quienes no quieren organizar por su cuenta el traslado es el servicio de transporte que el parque ha ofrecido desde distintos puntos de la Ciudad de México durante los fines de semana.

El costo es de alrededor de $370 pesos por persona, con traslado en autobús y entrada al parque incluidos. Como esta tarifa puede cambiar, conviene confirmarla directamente con Te-Pathé antes de viajar.

¿Qué hay en el balneario Te-Pathé?

Te-Pathé combina las aguas termales con diferentes atracciones para pasar el día. Entre las opciones que ofrece se encuentran:

Alberca de olas , con diferentes zonas para disfrutar del oleaje.

, con diferentes zonas para disfrutar del oleaje. Río lento , para recorrer el circuito de manera tranquila.

, para recorrer el circuito de manera tranquila. Alberca familiar , con cinco chapoteaderos.

, con cinco chapoteaderos. Guarida Pirata , con toboganes y resbaladillas para niños.

, con toboganes y resbaladillas para niños. Aqua Raizer , un tobogán de ocho carriles.

, un tobogán de ocho carriles. Super Toboganes, para quienes buscan atracciones de mayor intensidad.

El parque señala que sus albercas utilizan aguas termales naturales que brotan del subsuelo en Ixmiquilpan. También cuenta con restaurante, zona de campamento, cabañas y hotel para quienes quieran prolongar la visita.

¿Qué horario tiene Te-Pathé?

El balneario señala que abre todos los días del año y que sus actividades comienzan desde las 7:00 horas. La información publicada por el parque ubica el cierre general a las 20:00 horas.

La dirección es Carretera México-Laredo km 152.5, Ixmiquilpan, Hidalgo. Si la visita es durante septiembre, se recomienda revisar antes de salir las condiciones de acceso y las tarifas vigentes, sobre todo si se planea utilizar el transporte organizado o comprar boletos en línea.

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