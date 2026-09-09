INAPAM advierte a adultos mayores: los comercios que NO aceptan la tarjeta en septiembre 2026 y cómo reconocerlos

Llegar a la caja, mostrar la credencial del INAPAM y descubrir que el descuento no aplica puede causar más de una sorpresa. Y es que aunque la tarjeta permite ahorrar en cientos de establecimientos, no significa que cualquier negocio del país deba ofrecer una rebaja solo por presentarla, ya que todo depende de los convenios.

Por ello, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) mantiene un directorio con los prestadores que ofrecen beneficios a las personas de 60 años o más.

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¿En qué servicios NO debes dar por hecho que aplica INAPAM?

En primera instancia, si el prestador no aparece en el directorio oficial, lo mejor es confirmar antes si existe algún beneficio para adultos mayores.

Esto puede ocurrir, por ejemplo, en:

Estacionamientos privados

Servicios de mensajería y paquetería

Planes de telefonía, internet o televisión de paga

Gimnasios, spas y centros de bienestar privados

Servicios para el hogar , como plomería, electricidad o mantenimiento

, como plomería, electricidad o mantenimiento Servicios financieros o de seguros que no tengan un convenio registrado

que no tengan un convenio registrado Servicios de transporte privado por aplicación , como Uber o DiDi

, como Uber o DiDi Trámites de visa y servicios consulares

Esto no significa que alguno de estos servicios no pueda manejar promociones propias para adultos mayores. Sin embargo, no deben darse por hecho como descuentos del INAPAM si el prestador no aparece dentro del directorio vigente.

La razón es sencilla: los descuentos dependen de los convenios que el INAPAM celebra con comerciantes y prestadores de servicios.

📌 Si tienes 60 años o más, tramita tu credencial del #INAPAM y accede a múltiples beneficios y descuentos en todo el país.



Acude al #MóduloBienestar más cercano, ubicalo aquí: https://t.co/dJrnoQtAZE #HumanismoMexicano#PrimeroLosPobres pic.twitter.com/1VtWfuMaQ1 — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) June 6, 2025

¿Cómo saber si un negocio acepta la tarjeta INAPAM?

La forma más sencilla es consultar el Directorio de Beneficios 2026 del INAPAM. Una vez dentro, hay que localizar el estado donde se realizará la compra y después elegir el rubro correspondiente:

Alimentación

Asesoría y servicios legales

Educación, recreación y cultura

Predial y agua

Salud

Transporte

Vestido y hogar

Después de localizar el negocio, conviene revisar qué descuento ofrece y en qué servicio aplica. Así se evita asumir que una promoción encontrada en otro municipio, estado o establecimiento funciona de la misma manera.

¿Todos los negocios ofrecen el mismo descuento?

Incluso entre los comercios que tienen convenio con INAPAM, los porcentajes y condiciones pueden cambiar.

Antes de pagar, conviene hacer una revisión rápida:

Confirmar que el negocio aparezca en el directorio vigente

Revisar qué porcentaje o beneficio ofrece

Verificar a qué producto o servicio aplica

Preguntar si existe alguna condición para obtenerlo

Con estos pasos es más fácil evitar sorpresas en caja, sobre todo cuando se trata de una compra o servicio de mayor costo.

¿Qué hacer si no respetan el descuento INAPAM?

Si el negocio aparece en el directorio con un beneficio vigente, pero al momento de pagar no respeta las condiciones anunciadas, primero conviene pedir una aclaración directamente en el establecimiento.

Además, es importante conservar:

Ticket o comprobante de compra

Nombre y ubicación del negocio

Información donde aparezca el descuento anunciado

Cualquier otro comprobante relacionado con la compra

Si el problema continúa, la Profeco permite presentar una queja cuando un proveedor no respeta precios, términos, condiciones o compromisos adquiridos. Para recibir orientación están disponibles los teléfonos 55 5568 8722 y 800 468 8722.

Por eso, antes de sacar la tarjeta en caja, conviene comprobar si el negocio participa, cuánto ofrece y bajo qué condiciones. Una revisión de unos minutos puede evitar confusiones al momento de pagar.

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