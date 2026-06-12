Adiós a Chichén Itzá: por primera vez en 7 años deja de ser la zona arqueológica más visitada de México y es superada por esta

Chichén Itzá dejó de ser la zona arqueológica más visitada de México por primera vez en siete años. Según el informe preliminar de Estadística de Visitantes del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), durante mayo de 2026 fue superada por otro lugar del Estado de México.

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¿Cuál es la zona arqueológica que recibió más visitantes que Chichen Itzá?

Conforme al informe del INAH, Teotihuacan, en Edomex, superó en mayo de 2026 en cantidad de visitantes a Chichen Itzá. Mientras que el complejo de ruinas mayas que alberga El Castillo recibió 104,117 turistas, 110,113 personas llegaron a Teotihuacan en el quinto mes del año.

Esto quita del primer puesto a Chichen Itzá en el listado de sitios arqueológicos más visitados del país, un puesto que ocupó durante siete años. La caída es abrupta, en especial si se considera que este destino de Yucatán recibió 141,413 visitantes en el mismo mes del año anterior.

¿Por qué cayó el número de visitantes en Chichén Itzá en mayo de 2026?

Dos factores explican la caída. Primero, 13 días de protesta de artesanos y comerciantes que limitaron el acceso al sitio. Segundo, trabajos de mantenimiento realizados por el INAH durante el mismo período. La combinación de ambos factores generó el registro mensual más bajo de los últimos años en la zona arqueológica.

La caída fue significativa en todos los comparativos: respecto a abril de 2026, cuando ingresaron 159,089 visitantes, el descenso fue del 34.55%. Frente a mayo de 2025 la baja fue del 26.37%. Incluso quedó por debajo de mayo de 2024, cuando acudieron 135,747 turistas.

El informe del INAH señala que desde enero de 2020 y hasta abril de 2026 —más de seis años consecutivos— Chichén Itzá había mantenido de forma ininterrumpida el liderazgo nacional en número de visitantes.

Ek' Balam Imagen aérea de la Acrópolis de Ek' Balam. (Isidro Ché Méndez, INAH)

¿Qué otras zonas arqueológicas se beneficiaron de la caída de Chichén Itzá en México?

Ademas de Teotihuacan, Ek’ Balam fue una de las zonas arqueológicas que registraron un crecimiento extraordinario al recibir parte del turismo redirigido durante el conflicto. En mayo de 2026, esta zona recibió 24,831 visitantes, lo que representó un incremento del 112% respecto a abril y del 150% frente a mayo de 2025, cuando 9,896 personas visitaron el lugar.

Gracias a este crecimiento, Ek’ Balam se posicionó como la quinta zona arqueológica más visitada del país, detrás de Teotihuacan, Chichén Itzá, Monte Albán (Oaxaca) y El Tajín (Veracruz).

El informe preliminar del INAH señala que, fuera de estos casos particulares, la mayoría de las zonas arqueológicas del país registraron una disminución de visitantes en mayo, reflejando un comportamiento atípico en el turismo cultural.

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