Las Fiestas Patrias 2026 están cada día más cerca y por ende, muchos ya han comenzado a planear la tan esperada Noche Mexicana, en donde platillos típicos, música, vestidos coloridos y bebidas de todo tipo, serán protagonistas den la celebración.

Y precisamente con el tema de las bebidas alcohólicas es donde los agentes de seguridad pondrán mayor atención, porque nunca faltan los que manejan en estado de ebriedad; es por eso que en la CDMX se implementará el famoso “alcoholímetro”.

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¿Cuándo estará activo el alcoholímetro en CDMX?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) puso en marcha el programa Conduce Sin Alcohol, mejor conocido como alcoholímetro, que funcionará durante las 24 horas del día.

El operativo comenzó este 11 de septiembre de 2026 y estará vigente hasta el 20 de septiembre, por lo que abarcará los días de mayor movimiento por las celebraciones patrias.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegará 300 policías y 120 unidades, además de instalar puntos carreteros de seguridad en entradas y salidas de la capital.

#BoletínSSC | #FiestasPatrias | #ConduceSinAlcohol | Como parte del dispositivo de seguridad para las Fiestas Patrias 2026, que se implementará con motivo del 216° Aniversario del inicio de la #Independencia de México, la #SSC implementará el programa especial “Conduce sin… pic.twitter.com/7LvhDpCr8z — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 11, 2026

¿Dónde habrá alcoholímetro en CDMX?

Aquí viene un detalle importante: no habrá un único lugar al que puedas “evitarlos”, pues los operativos estarán distribuidos en diferentes puntos de las 16 alcaldías y habrá presencia reforzada en zonas donde suelen concentrarse las celebraciones, como bares, restaurantes, plazas comerciales, parques, explanadas, conciertos y eventos deportivos.

También habrá vigilancia en entradas y salidas de la ciudad; así mismo, la ubicación de los puntos puede cambiar, así que la idea no es aprenderse una ruta para esquivarlos, mejor, si vas a tomar, que el volante ni te vea.

¿Cuánto alcohol está permitido para pasar el alcoholímetro?

El Reglamento de Tránsito de la CDMX establece como límite 0.40 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.

Mucho ojo con intentar convertir ese dato en “¿cuántas cervezas sí puedo tomar?”, ya que no existe una cantidad universal que garantice pasar la prueba, ya que la concentración de alcohol puede variar dependiendo de factores como el organismo, el peso, el metabolismo y el tiempo que haya pasado desde el consumo.

¿Qué pasa si no paso el alcoholímetro?

Aquí es donde la fiesta puede pasar de “¡Viva México!” a “¿y ahora cómo salgo de aquí?”, ya que, si un conductor supera el límite permitido, puede ser remitido ante un juez cívico, quien determina la sanción correspondiente.

De acuerdo con información proporcionada por la SSC, el arresto puede ser de 20 a 36 horas, dependiendo de la valoración médica y la determinación de la autoridad.

Además, el automóvil es llevado a un depósito vehicular, por lo que el problema no termina simplemente con dejar las llaves y pedirle a alguien más que se lleve el coche.

¿Hay multa por no pasar el alcoholímetro en CDMX?

Aquí hay una aclaración importante, ya que la SSC explicó que el programa Conduce Sin Alcohol no aplica una multa directa como infracción, sino que contempla un arresto administrativo inconmutable cuando se rebasa el límite permitido.

Como lo mencionamos, la sanción puede ir de 20 a 36 horas de arresto, además de los gastos relacionados con el traslado y resguardo del vehículo.

Así que recuerda, estas Fiestas Patrias, la celebración y el alcoholímetro, durarán toda la noche, así que brinda, canta y échate el “¡Viva México!” con todo el sentimiento… pero si vas a manejar, mejor que las copitas se queden fuera del plan.

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