Mega apagón CFE de 12 horas en Veracruz; colonias afectadas este 12 de septiembre

Se informó sobre un mega apagón eléctrico de 12 horas de CFE programado para el sábado 12 de septiembre de 2026, debido a trabajos de mantenimiento en la infraestructura de distribución. La suspensión comenzará desde el mediodía y se extenderá hasta la medianoche, por lo que autoridades recomendaron tomar precauciones.

La medida no afectará a todo el país, sino que se concentrará en un municipio específico. Por ello, antes de desconectar aparatos o modificar las actividades, conviene conocer exactamente dónde y cuándo se realizará.

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Apagón CFE en Veracruz hoy 12 de septiembre 2026

El mega apagón eléctrico de hoy 12 de septiembre en Tlalixcoyan, Veracruz, se debe a que cuadrillas de CFE realizarán el cambio de transformador de potencia en la subestación Piedras Negras.

Horario: Sábado 12 de septiembre de 2026 de 12:00 am a 12:00 pm

El suministro eléctrico será suspendido temporalmente durante ese periodo. El objetivo es mantener en óptimas condiciones la red general de distribución y mejorar la continuidad y calidad del servicio.

El gobierno municipal también pidió comprensión a la ciudadanía debido a las labores que realizará la Comisión Federal de Electricidad.

¿Qué colonias de no tienen luz hoy sábado 12 de septiembre 2026?

Serán casi 50 colonias del municipio de Tlalixcoyan las que resulten afectadas:

Cardón, Casona, Cerro Bartolo, Cerro de Las Conchas, Cocuite, Cospalapa, El Avión, El Canal, El Cedro, El Porvenir, El Recreo, El Roblito, El Sauce, El Súchil, El Trapiche, El Zapotal, Francisco I. Madero, Gutiérrez Barrios, Jabalines, La Brujada, La Camacha, La Camelia, La Campana, La Esperanza, La Garrapata, La Hulera, La Ica, La Loma, La Pachota, La Peineta, Laguna de Rojas, Laguna del Cedral, Las Pozas, Libertad, Loma del Carmen, Los Limos, Madereros, Mata Guitarra, Mata Prieto, Ojochal, Otapan, Pajaritos, Paso Carretas, Paso de la Boca, Paso Metate, San Antonio, San Joaquín Limón, Tenacalco y Zanja del Barro.

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