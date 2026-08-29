El balneario de Hidalgo con aguas termales de hasta 40°, jacuzzis naturales y masaje sueco: esto es lo que cuesta con credencial INAPAM en septiembre 2026

El parque acuático Tlacoac en Tlacotlapilco, en Chilcuautla, Hidalgo, ofrece entrada a $80 pesos para quienes presenten credencial del INAPAM. El valor está vigente en septiembre de 2026 y permite acceder a sus albercas termal e infantil y toboganes.

El lugar cuenta también con jacuzzis naturales en cuevas al pie de la montaña y servicio de masajes, además de hotel, cabañas y zona de campamento.

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¿Qué hay en este balneario de Hidalgo y qué servicios ofrece?

El atractivo central es la alberca termal de dos niveles, con un árbol de lluvia que funciona como hidromasaje, con agua termal de entre 35 y 40 grados. A eso se suman los jacuzzis naturales: pequeñas cuevas ubicadas en las faldas de la montaña, alimentadas por las aguas termales de Tlacotlapilco, que ofrecen total privacidad.

Para las familias hay un área infantil con juegos, un hongo de lluvia y una serpiente por la que los niños pueden deslizarse, además de toboganes acuáticos para quienes buscan más adrenalina.

El parque ofrece cinco tipos de masaje, todos con reservación previa: sueco, holístico (ayurveda, con aceite tibio), terapéutico (para descontracturar músculos rígidos por lesiones), con ventosas, y geriátrico, un masaje suave de 30 minutos pensado específicamente para personas de la tercera edad.

¿Cuánto cuesta entrar y cuál es el descuento con credencial INAPAM?

Según el sitio del establecimiento, la entrada general cuesta $165 pesos para adultos y niños, mientras que quienes presenten credencial del INAPAM pagan $80 pesos, es decir, menos de la mitad.

Los jacuzzis naturales se cobran aparte: $150 pesos por persona por una hora.

Para quienes quieran quedarse a dormir, las opciones son:

Campamento : $50 pesos por persona por noche, más las entradas diarias al parque. El servicio es de 24 horas y pueden instalarse a cualquier hora. Incluye conexiones eléctricas y vigilancia. El parque no renta casas de campaña , aunque ese servicio puede contratarse junto al estacionamiento. La leña cuesta $80 pesos y la renta de asadores, $100.

: $50 pesos por persona por noche, más las entradas diarias al parque. El servicio es de 24 horas y pueden instalarse a cualquier hora. Incluye conexiones eléctricas y vigilancia. El parque , aunque ese servicio puede contratarse junto al estacionamiento. La leña cuesta $80 pesos y la renta de asadores, $100. Hotel : desde $1,500 pesos para dos personas y $2,700 para cuatro . Las Junior Suite, con diseño especial y aire acondicionado, van de $1,800 a $3,100 pesos. Los costos incluyen entradas al parque.

: . Las Junior Suite, con diseño especial y aire acondicionado, van de $1,800 a $3,100 pesos. Los costos incluyen entradas al parque. Cabañas: desde $3,200 pesos la doble para 4 personas, $6,200 la mediana para 8 y $7,500 la especial para 10. Incluyen dos días de entradas al parque.

También hay alquiler de mobiliario:

Lockers: $50 y $60

Mesa con 6 sillas: $120

Mesa con 4 sillas: $80

Sillas: $10

Camastros: $60

Sombrillas: $60

Asadores: $100

Palapa con 4 sillas: $100.

Es importante mencionar que el parque cuenta además con restaurante y bar.

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