Iztapalapa y Tláhuac se ahogan en aguas negras tras colapso de drenaje

Las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac de la Ciudad de México (CDMX) literalmente se encuentran bajo el agua después de que las fuertes lluvias provocaran severas inundaciones en varias colonias.

El agua logró entrar a cientos de casas y afectó el patrimonio de familias capitalinas. Esto sin mencionar que muchos de los autos que se encontraban en la calle o estacionamientos resultaron muy dañados.

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¿Qué colonias de Iztapalapa están inundadas?

Ejército de Agua Prieta

Santa María Aztahuacan

Unidad Habitacional Vicente Guerrero

Santa Cruz Meyehualco

🌧️🚨 ¡Bajo el agua!

Continúan las inundaciones en la unidad habitacional Vicente Guerrero, en Iztapalapa, CDMX, luego de las lluvias registradas anoche y durante la madrugada de este viernes



📹: Armando Martínez (@PLATA11CDMX) pic.twitter.com/LeUeHSs1Ak — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 11, 2026

¿Qué colonias de Tláhuac están inundadas?

La Conchita

La Habana

Miguel Hidalgo

Selene

Selene primera sección

Colapso de las alcantarillas

De acuerdo con testimonios de los vecinos, las inundaciones se registraron, luego de que el drenaje colapsó, lo que suele ocurrir en cada temporada de lluvias.

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