Iztapalapa y Tláhuac se ahogan en aguas negras tras colapso de drenaje

Las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac de la Ciudad de México (CDMX) literalmente se encuentran bajo el agua después de que las fuertes lluvias provocaran severas inundaciones en varias colonias.
El agua logró entrar a cientos de casas y afectó el patrimonio de familias capitalinas. Esto sin mencionar que muchos de los autos que se encontraban en la calle o estacionamientos resultaron muy dañados.
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¿Qué colonias de Iztapalapa están inundadas?
- Ejército de Agua Prieta
- Santa María Aztahuacan
- Unidad Habitacional Vicente Guerrero
- Santa Cruz Meyehualco
¿Qué colonias de Tláhuac están inundadas?
- La Conchita
- La Habana
- Miguel Hidalgo
- Selene
- Selene primera sección
Colapso de las alcantarillas
De acuerdo con testimonios de los vecinos, las inundaciones se registraron, luego de que el drenaje colapsó, lo que suele ocurrir en cada temporada de lluvias.
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