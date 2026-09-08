La “regla de los 35°C” que Baja California propone para bajar el recibo de CFE en zonas calurosas

En las zonas donde el calor obliga a mantener encendidos ventiladores o aire acondicionado durante buena parte del día, el recibo de luz puede convertirse en uno de los gastos más pesados del hogar. Ante esta realidad, Baja California, una de las zonas más afectadas por el calor cada año, busca que las temperaturas extremas también se tomen en cuenta al momento de definir las tarifas eléctricas.

El 1 de septiembre de 2026, el Congreso de Baja California aprobó enviar al Congreso de la Unión una propuesta para reducir el costo de la luz en zonas de calor extremo. La referencia serían aquellas regiones que registren 35°C o más.

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¿Cómo funcionaría la regla de los 35°C?

Según información oficial la propuesta considera como zonas de clima extremo aquellas regiones que alcancen 35°C o más como temperatura máxima promedio durante al menos tres meses al año.

Sin embargo, no bastaría con registrar algunos días especialmente calurosos. Esta condición tendría que comprobarse mediante estudios, registros y dictámenes climatológicos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Con esa acreditación, la iniciativa plantea que la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) apliquen un régimen especial que permita reducir el costo de la electricidad en los hogares ubicados en esas zonas.

¿Por qué podría bajar el recibo de CFE?

La propuesta parte de una situación común en lugares con temperaturas extremas: enfriar una vivienda no siempre es opcional. Aunque el uso de ventiladores o aire acondicionado aumenta el consumo eléctrico, también puede ser necesario para proteger la salud y mantener condiciones adecuadas dentro del hogar.

Por eso, el planteamiento busca reconocer la refrigeración de las viviendas como una necesidad básica, relacionada con la salud, la integridad física, la vivienda digna, el mínimo vital y la calidad de vida.

Aun así, superar los 35°C no significaría recibir automáticamente el mismo descuento. Si la reforma avanza, las autoridades federales todavía tendrían que definir cómo se aplicaría la reducción y bajo qué condiciones.

CFE ya tiene tarifas para zonas calurosas

Actualmente, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) maneja distintas tarifas domésticas según las condiciones climáticas. La tarifa 1F, por ejemplo, se aplica en localidades cuya temperatura media mensual en verano alcanza al menos 33°C, de acuerdo con los criterios establecidos por la propia empresa.

Además, CFE informó en marzo de 2026 que las tarifas de verano benefician a 20.8 millones de usuarios y sus familias, al ampliar temporalmente los rangos de consumo subsidiado en localidades con altas temperaturas.

La diferencia es que la propuesta de Baja California busca incorporar en la Ley del Sector Eléctrico un criterio obligatorio relacionado con el calor extremo, sin eliminar los esquemas tarifarios que ya existen.

¿En qué etapa se encuentra la propuesta?

Hasta el momento, el Congreso estatal únicamente aprobó enviar la propuesta al Congreso de la Unión, donde deberá continuar el proceso legislativo.

La iniciativa, presentada por la diputada Santa Alejandrina Corral Quintero, plantea agregar el artículo 158 Bis a la Ley del Sector Eléctrico. Actualmente, el artículo 158 establece que la Comisión Nacional de Energía debe emitir las metodologías para calcular y ajustar las tarifas reguladas.

Si la reforma llega a aprobarse a nivel federal, todavía deberán emitirse las reglas para poner en marcha el nuevo régimen y evaluar cada año su impacto económico en los hogares ubicados en zonas de clima extremo.

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