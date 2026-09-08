Históricas: América Femenil es nominado al Balón de Oro 2026

Luego de ganar en este año el Clausura 2026 de la Liga Femenil BBVA, el Campeón de Campeonas y la Concacaf W Champions Cup, América Femenil fue nominado al Balón de Oro 2026, convirtiéndose en el primer equipo mexicano en recibir esta distinción.

La revista France Football publicó este martes 8 de septiembre a los nominados al Balón de Oro de este año, destacando no sólo los mejores equipos del mundo, sino también los porteros, futbolísticas en general, así como entrenadores.

Y es que esto vuelve a las de Coapa en históricas, ya que no solo se convirtieron recientemente en el primer club de la liga femenil local en tener un título internacional, sino que ahora competirán con “los monstruos” del futbol femenino a nivel mundial.

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¿Con qué equipos competirá América Femenil por el Balón de Oro 2026?

Además de América Femenil, en la competencia por el galardón también estarán:

Barcelona (España)

(España) Bayer Múnich (Alemania)

(Alemania) Manchester City (Inglaterra)

(Inglaterra) Olympique Lyon (Francia)

Este es el tercer año en que se entrega este reconocimiento a los equipos femeniles, así que se trata de un paso enorme para las mujeres en el futbol.

Palmarés de América Femenil

La Liga Femenil BBVA, antes Liga MX Femenil, comenzó su historia en el 2017 y, desde entonces, América se ha consolidado como uno de los mejores equipos en las diferentes temporadas que se han competido.

En este tiempo han logrado tres campeonatos de liga: Apertura 2028, Clausura 2023 y Clausura 2026. Además, este año lograron la Concacaf W Champions Cup 2026, con esto calificaron a la Copa de Campeonas Femenina de la FIFA que se jugará el próximo año.

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