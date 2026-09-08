Descuento exclusivo para adultos mayores durante septiembre 2026 en las Fiestas Patrias de Dolores Hidalgo: fechas, artistas y precios de las entradas

Las Fiestas Patrias Dolores Hidalgo, la Cuna de la Independencia, anuncia beneficios para adultos mayores durante toda su feria municipal 2026. El municipio guanajuatense confirma fechas, artistas y precios de las entradas para la celebración más grande del año, que reúne a 24 artistas del 11 al 27 de septiembre en tres sedes distintas.

El presidente municipal Adrián Hernández Alejandri presenta el calendario oficial de las Fiestas Patrias en Dolores Hidalgo. Faltan cuatro artistas todavía sin revelar, dos de ellos encargados de amenizar el cierre del Grito de Independencia la noche del 15 de septiembre, y se confirman descuentos para menores y adultos mayores durante todo el evento.

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¿Cuándo son las Fiestas Patrias de Dolores Hidalgo y cuánto cuesta la entrada?

Dolores Hidalgo celebra sus Fiestas Patrias del viernes 11 al domingo 27 de septiembre, con actividades repartidas en tres sedes del municipio. El acceso general al recinto ferial tiene un costo de 85 pesos por persona durante toda la temporada.

El municipio confirma el beneficio para adultos mayores, aunque no precisa todavía el porcentaje exacto de la rebaja. Quienes viajan desde Guanajuato capital o León pueden llegar en menos de dos horas por carretera, lo que facilita la visita en el mismo día.

Acceso general al recinto ferial: 85 pesos

21 de septiembre: entrada al 2x1

Dos jornadas de matiné gratuitas para niños de escasos recursos

Descuentos para menores y adultos mayores durante toda la feria

Concierto gratuito de apertura el 11 de septiembre en el Jardín Principal

Concierto gratuito de Yuridia el domingo 20 en el mismo escenario

El Jardín Principal recibe conciertos sin costo de entrada en dos fechas puntuales de la temporada. Los espacios VIP se compran de forma directa, tanto en el recinto ferial como en la Presidencia Municipal, para evitar irregularidades en la reventa.

Las autoridades municipales evalúan además reinstalar la rueda de la fortuna en el Centro Histórico. La feria suma este año 35 juegos mecánicos, más que en ediciones anteriores, junto con circo y actividades familiares.

¿Qué artistas se presentan cada día en las Fiestas Patrias de Dolores Hidalgo?

El recinto ferial, instalado frente al Panteón Municipal, concentra el grueso de los conciertos pagados de la temporada. La cartelera confirmada se distribuye día por día a lo largo de dos semanas de festejos.

12 de septiembre: Los Tucanes de Tijuana

13 de septiembre: Calibre 50

14 de septiembre: Conjunto Primavera y Legítimo

16 de septiembre: Duelo

17 de septiembre: Los Ávila

18 de septiembre: Matisse

19 de septiembre: Marco Flores

20 de septiembre: Sonora Dinamita

21 de septiembre: Los Terrícolas, Los Caminantes y Viento y Sol

22 de septiembre: Tributo a Las Guerreras K-Pop

23 de septiembre: Mi Banda El Mexicano

24 de septiembre: Laberinto

25 de septiembre: La Adictiva

26 de septiembre: DLD

DLD cierra la cartelera del recinto ferial la noche del 26 de septiembre. Cuatro artistas permanecen sin confirmar, entre ellos los responsables de amenizar el Grito de Independencia del 15 de septiembre.

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