Mientras el resto de México cierra el Mes del Testamento el 30 de septiembre 2026, Guanajuato es el único que lo extiende hasta esta fecha

La Jornada Nacional del Testamento concluye en la mayoría de los estados el 30 de septiembre, pero Guanajuato rompe ese calendario. La entidad prolonga el beneficio hasta el cierre de octubre de 2026 y ofrece un precio único de $3,500 pesos para quienes acudan a una notaría participante durante ese lapso.

El Gobierno estatal y el Colegio Estatal de Notarios de Guanajuato impulsan la campaña “Testamento de la Gente” con el objetivo de facilitar el trámite y dar certeza legal sobre el patrimonio familiar tras un fallecimiento.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Hasta cuándo dura el Mes del Testamento en Guanajuato?

Guanajuato es la única entidad que sostiene el beneficio testamentario hasta el 31 de octubre, mientras el resto del país cierra su ventana el 30 de septiembre. El Gobierno estatal confirma que el precio de $3,500 pesos aplica sin cambios durante ambos meses.

Acudir a una notaría pública de confianza dentro del estado

Solicitar orientación sobre el procedimiento antes de firmar

Consultar los requisitos particulares según el caso de cada persona

Quienes buscan aprovechar el costo especial deben acudir directamente a una notaría participante, ya que el beneficio no se tramita en línea ni por otra vía. El Colegio Estatal de Notarios recomienda verificar la disponibilidad de citas con anticipación, dado el volumen esperado de solicitudes hacia el cierre de octubre.

Precio especial de 3 mil 500 pesos sigue vigente en Guanajuato durante octubre. (Freepik)

La extensión del plazo responde a una decisión conjunta entre el gobierno estatal y el gremio notarial guanajuatense. Ambas partes buscan que más familias definan por escrito el destino de sus bienes antes de que concluya el año.

¿Qué gana una familia en Guanajuato al hacer su testamento?

Contar con un testamento reduce costos y tiempos posteriores frente a un proceso sucesorio sin ese documento. También ayuda a prevenir conflictos familiares relacionados con la repartición del patrimonio.

El trámite lo puede iniciar cualquier persona mayor de edad, sin importar el tamaño de su patrimonio ni si posee bienes registrados. El documento permite definir con claridad los herederos y evita que un juez decida esa distribución en ausencia de voluntad expresa.

La campaña “Testamento de la Gente” busca extender esta práctica entre la población guanajuatense mediante el precio reducido. El secretario de Gobierno destaca que la participación de 233 notarias y notarios en Guanajuato amplía el acceso al trámite en todo el territorio estatal.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.