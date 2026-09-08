México obtiene malos resultados en Matemáticas y Lectura, según prueba PISA 2025

El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) 2025 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reveló que en México los estudiantes de 15 años que concluyeron su educación básica registran puntajes bajos en matemáticas y lectura.

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Estudiantes mexicanos reprueban en Matemáticas y Lectura

Según el estudio, los alumnos de 15 años obtuvieron bajos resultados en Matemáticas y Lectura, incluso por debajo de los alcanzados en 2009 y 2018.

Además en comparación con los resultados de 2016, el número de alumnos mexicanos con bajo rendimiento aumento 13% en matemáticas y 8% en lectura.

Los jóvenes mexicanos alcanzaron en ciencia un resultado de 414 puntos, el promedio de la OCDE es de 482 puntos y 597 para Beijing, Shanghai, Jiangsu y Zhejiang que encabezan la lista.

En lectura se alcanzan 408 puntos con una media de 461 y el mejor puntaje es de Singapur con 535.

En Matemáticas, los mexicanos obtuvieron 463 puntos, el primer lugar es de jurisdicciones chinas con 612.

Niveles de competencia de los alumnos mexicanos

Respecto a los niveles de competencia, el 50% de los estudiantes mexicanos alcanzó el Nivel 2 en ciencias, el promedio es de 74%.

En matemáticas, el 30% de los estudiantes se encuentra en el nivel 2 con una media del 65%. En lectura el 50% de estudiantes se ubica en e Nivel 2, el promedio es de 69%.

En términos generales, el 41.8% de los estudiantes mexicanos alcanzan el nivel 2 de aprendizaje y solo el 0.5% llevar al nivel 5 o 6 que corresponde a los mejores desempeños.

En conclusión, la diferencia entre los resultados obtenidos en 2025, PISA destaca que se debe a la “incorporación al sistema escolar de más jóvenes de 15 años provenientes de poblaciones marginadas”.

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