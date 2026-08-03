CFE revela 7 electrodomésticos para combatir el calor sin que se dispare tu recibo de luz

El calor y las altas temperaturas han obligado a miles de familias mexicanas a buscar formas de refrescar la casa, pero sin que recibo de luz de la Comisión Federal de electricidad (CFE) se convierta en un dolor de cabeza. Aunque el aire acondicionado suele ser la primera opción, existen otros electrodomésticos que ofrecen mayor eficiencia energética cuando se utilizan de manera correcta.

La CFE, junto con la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía (Conuee) recomienda combinar equipos de bajo consumo con hábitos de ahorro para evitar que el gasto eléctrico aumente durante la temporada de calor.

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¿Qué electrodomésticos ayudan a enfrentar el calor?

Entre los equipos electrodomésticos más recomendados para mantener una temperatura agradable en casa, se destacan:

Ventiladores de techo : Distribuyen mejor el aire con un consumo reducido

: Distribuyen mejor el aire con un consumo reducido Ventiladores de pedestal o de Torre: Ideales para refrescar habitaciones pequeñas

o de Torre: Ideales para refrescar habitaciones pequeñas Aires acondicionados tipo Inverter : Ajustan automáticamente su potencia y consumen menos energía que los modelos convencionales

: Ajustan automáticamente su potencia y consumen menos energía que los modelos convencionales Enfriadores evaporativos : Útiles en regiones de clima seco

: Útiles en regiones de clima seco Deshumidificadores : Reducen la sensación térmica y a disminuir la humedad ambiental

: Reducen la sensación térmica y a disminuir la humedad ambiental Purificadores de aire con ventilación : Mejoran la circulación del aire interior

: Mejoran la circulación del aire interior Refrigeradores eficientes: Su correcta operación evita un consumo excesivo mientras conservan los alimentos.

¿Cómo evitar que aumente el recibo de luz?

Además de elegir equipos eficientes la CFE recomienda configurar el aire acondicionado entre 24 y 26 grados Celsius, limpiar periódicamente sus filtros, apagar los aparatos cuando no se utilicen y evitar usarlos durante los horarios de mayor demanda eléctrica, que generalmente van desde las 6: 30 de la tarde hasta la 1:00 de la madrugada. También se aconseja aprovechar la ventilación natural, cerrar cortinas durante las horas de mayor radiación solear y desconectar equipos que permanezcan en modo de espera.

Adoptar estas medidas puede reducir el consumo de energía y mantener el confort dentro del hogar, sin perder el subsidio eléctrico por un consumo excesivo; ¿y tú, ya aplicas alguno de estos consejos para mantener fresca tu casa y cuidar tu bolsillo?

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