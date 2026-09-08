Sonora le baja a la mitad el precio del testamento en sus 114 notarías y suma una versión 100% gratis hasta el 30 de septiembre 2026

La campaña Mes del Testamento 2026 ya opera en Sonora con beneficios concretos para quienes buscan hacer un testamento durante septiembre. El testamento público abierto pasa de $4,100 pesos a $2,050 pesos gracias al 50% de descuento, un ahorro que aplica en las 114 notarías del estado y que se suma a la exención de derechos por búsqueda e inscripción.

La Dirección General de Notarías de Sonora también ofrece una vía sin costo: el testamento ológrafo queda disponible de forma gratuita a través del Icreson, junto con asesoría notarial sin cargo. Ambos beneficios corren del 1 al 30 de septiembre, por lo que quienes quieran aprovechar la rebaja o la versión 100% gratis deben concretar el trámite antes de que cierre el plazo.

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¿Cuánto cuesta hacer un testamento en Sonora en 2026?

El testamento público abierto tendrá un descuento del 50% durante septiembre, por lo que su costo final será de $2,050 pesos. Liza Adriana Auyón Domínguez, directora general de Notarías de Sonora, informó que al acudir, conviene consultar con la notaría elegida los requisitos particulares. Las condiciones pueden variar según el caso, sobre todo cuando el testamento incluye disposiciones específicas sobre herederos o bienes.

Antes de programar una cita, se recomienda confirmar:

Los documentos que deberán presentarse

Si será necesaria la presencia de testigos

Las condiciones aplicables cuando se requieran disposiciones particulares

Las formas de pago disponibles

Quienes buscan aprovechar el descuento deben tomar en cuenta que el beneficio corre solo hasta fin de mes. El trámite completo, con el 50% aplicado, queda entonces en 2,050 pesos en cualquiera de las 114 notarías participantes.

Liza Auyón confirma el 50% de descuento en las 114 notarías de Sonora. (Crédito: Pixabay)

¿Qué testamento será gratuito en Sonora y quiénes acceden sin costo?

El Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora ofrece de forma gratuita el depósito del testamento ológrafo, una modalidad de puño y letra. Este beneficio es distinto al testamento público abierto ante notario y exige que el documento cumpla con las formalidades que marca la legislación estatal.

Las personas interesadas pueden consultar los servicios registrales del Icreson o llamar al teléfono (662) 108-42-00 para confirmar requisitos y sede. El Gobierno de Sonora exenta además los derechos estatales relacionados con la búsqueda e inscripción de testamentos durante septiembre.

La gratuidad ante notario, por su parte, está dirigida a un grupo específico. Policías municipales y estatales acceden sin costo, junto con personal médico de instituciones de salud, como reconocimiento a su labor durante la pandemia.

Policías municipales

Policías estatales

Personal médico de instituciones y servicios de salud

Quienes pertenezcan a estos sectores deben preguntar directamente en la notaría qué constancia laboral necesitan presentar, ya que no se detallaron todos los requisitos para acceder al beneficio en esta edición 2026.

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