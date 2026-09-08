La Feria Nacional de Tijuana 2026 ya abrió sus puertas con shows imperdibles hasta el 27 de septiembre

La Feria Nacional de Tijuana 2026 arrancó el pasado 28 de agosto y se extenderá hasta el 27 de septiembre con una agenda que combina regional mexicano, rock y espectáculos familiares. El Teatro del Pueblo y el Palenque funcionan como los dos recintos principales de la fiesta, cada uno con su propia cartelera y modalidad de acceso.

La feria de Tijuana ya presentó a Sonora con Dinamita, Explosión Incomparables y Tiranos del Norte, entre otros nombres que abrieron el mes de septiembre. Los shows imperdibles continúan en las próximas semanas, con Banda MS, Los Yonics y Alfredo Olivas como parte de los platos fuertes que restan en el calendario.

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¿Cuánto durará la Feria Nacional de Tijuana 2026?

La Feria Nacional de Tijuana 2026 comenzó el pasado 28 de agosto y su cierre está previsto para el 27 de septiembre. El evento se desarrolla durante todo un mes en la ciudad y combina actividades para distintos públicos, desde espectáculos gratuitos hasta shows con boleto.

Antes de la primera semana de septiembre, el Teatro del Pueblo y el Palenque de la Feria Nacional de Tijuana ya presentaron a varios artistas:

Sonora con Dinamita (Teatro del Pueblo, entrada gratis)

Explosión Incomparables (Teatro del Pueblo)

Tiranos del Norte / Grupo Fugaz (Teatro del Pueblo)

Tributo Guerreras K-pop Huntrx (Teatro del Pueblo)

Grupo Firme (Palenque, dos fechas)

Óscar Maydon y Víctor Mendívil (Palenque)

A partir del 4 de septiembre, la cartelera de la Feria Nacional de Tijuana suma nuevos nombres en ambos escenarios:

Artista Sorpresa / Los Cadetes de Félix Gallegos y Tania Soto (Teatro del Pueblo)

Lucha Libre y Grupo Kúbico (Teatro del Pueblo)

Los Tucanes de Tijuana (Palenque)

Marca Registrada, Codiciado y Miguel Comando (Palenque)

Banda MS, Los Yonics y Remmy Valenzuela (Teatro del Pueblo y Palenque)

Edén Muñoz y Alfredo Olivas (Palenque, cierre de temporada)

La segunda mitad de septiembre concentra algunos de los nombres más esperados de la temporada, con presentaciones que van del regional mexicano al rock. La organización confirma fechas dobles para artistas como Edén Muñoz, quien se presentará el 24 y 25 de septiembre en el Palenque.

¿Qué artistas estarán en el Palenque de la Feria Nacional de Tijuana?

El Palenque de la Feria Nacional de Tijuana concentra a los artistas de mayor convocatoria de la temporada, con un formato de acceso pagado distinto al del Teatro del Pueblo. La cartelera arrancó el 28 de agosto y se extiende hasta el cierre de la feria, con una fecha activa casi cada fin de semana.

Estas son las fechas y artistas confirmados en el Palenque:

10 de septiembre: Panter Bélico y Grupo Clasificado

11 de septiembre: El Coyote y Pancho Barraza

12 de septiembre: Edición Especial

13 de septiembre: La Parranda

17 de septiembre: Los Tucanes de Tijuana

18 de septiembre: Moy Bobadilla y Los del Roble

19 de septiembre: Banda MS

20 de septiembre: Remmy Valenzuela

24 y 25 de septiembre: Edén Muñoz

26 de septiembre: Palomazo Norteño

27 de septiembre: Alfredo Olivas

Ese último concierto coincide con el cierre oficial de la Feria Nacional de Tijuana 2026, luego de casi un mes completo de actividad en el recinto.

¿Cuánto cuestan los boletos del Palenque de la Feria Nacional de Tijuana?

Los precios de acceso al Palenque de la Feria Nacional de Tijuana varían según el artista y la ubicación elegida dentro del recinto. El rango va desde 500 pesos en la zona general para presentaciones como Codiciado o La Parranda, hasta 8,300 pesos en palco club para fechas de mayor demanda como Grupo Firme o Banda MS.

Todos los boletos del Palenque tienen cargos por servicio adicionales al precio base. Cada visitante también paga 50 pesos extra correspondientes al acceso general a la feria, independiente del boleto de espectáculo que adquiera.

Los asistentes interesados en las fechas con mayor demanda deben considerar que estos costos se suman al momento de la compra. La combinación de accesos define el gasto final para quienes buscan ver a los artistas más solicitados del cartel.

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