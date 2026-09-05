Es oficial en Baja California y Sonora: este grupo de personas puede registrarse gratis para paneles solares y ahorrar hasta 85% en la boleta de luz

Un grupo específico de personas en Baja California y Sonora accede sin costo a la instalación de paneles solares en sus viviendas. El programa federal Techos Solares para el Bienestar reduce hasta 85% el gasto en la boleta de luz durante los meses de mayor calor, y aplica únicamente para quienes habitan en Mexicali, San Felipe o Hermosillo.

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¿Quiénes pueden acceder a los distintos ahorros del programa de paneles solares en Baja California y Sonora?

El esquema de ahorro varía según la temporada del año y busca aliviar primero a los hogares con mayor gasto eléctrico en verano. Las familias beneficiarias de Baja California y Sonora logran hasta 85% de ahorro promedio en los meses de calor extremo, cuando el uso de aires acondicionados y ventiladores dispara el recibo de luz.

Habitar en Mexicali, San Felipe o Hermosillo

Ser usuario de tarifa doméstica con consumo de 400 a 1,500 kWh en julio y agosto

No presentar adeudos en el recibo de luz

Ser mayor de edad con identificación oficial vigente y CURP actualizada

Que en la vivienda resida una persona de un grupo vulnerable (niñas, niños, adultos mayores, madre soltera, persona con discapacidad, o población indígena o afrodescendiente)

Contar con espacio de 6 a 9 m² en techo o patio

Tener medidor de luz visible y de fácil acceso

Fuera de la temporada de más calor, el beneficio se ajusta pero sigue siendo significativo para las economías familiares. El ahorro baja a 45% en invierno y se calcula un promedio anual cercano al 60%, según el desglose del propio programa.

El programa instala paneles solares sin costo en Mexicali, San Felipe y Hermosillo (Neowats)

Este esquema diferenciado por temporada responde al comportamiento del consumo eléctrico en el norte del país. Las familias de Baja California y Sonora que ya recibieron la instalación reportan una reducción constante en su recibo, sin importar la época del año.

¿Cómo se registran las personas interesadas en el programa de paneles solares?

El proceso de inscripción sigue una ruta definida por la Secretaría de Energía junto con la Secretaría de Bienestar. Cada solicitante de Baja California y Sonora debe completar el registro en línea antes de avanzar a las siguientes etapas de validación.

Registro en la plataforma oficial del programa

Preselección con validación inicial de requisitos

Diagnóstico socioeconómico realizado por la Secretaría de Bienestar

Diagnóstico técnico de la vivienda para definir la modalidad de instalación

Selección de la persona beneficiaria según el cumplimiento del estudio

Instalación del sistema fotovoltaico en techo o poste

Supervisión de la instalación y solicitud de interconexión a la CFE

Una vez aprobada la solicitud, personal técnico contratado por el Gobierno realiza la instalación y entrega la documentación correspondiente a la familia beneficiaria. La interconexión final depende de la autorización de la CFE, que conecta el sistema fotovoltaico a la red eléctrica pública.

El trámite completo no representa ningún costo para las familias de Baja California y Sonora que califican. La duración del proceso varía según la demanda de cada municipio y la disponibilidad de personal técnico en la zona.

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