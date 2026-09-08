Autos que NO circulan para evitar la contaminación por partículas PM2.5 hoy martes 8 de septiembre

El programa Hoy No Circula aplica este martes 8 de septiembre de 2026 en la CDMX y el Edomex con restricciones para determinados vehículos que busca reducir la contaminación atmosférica en la Zona Metropolitana del Valle de México.

La medida estará vigente de las 5:00 a las 22:00 horas y, de acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este martes no se activó el Doble Hoy No Circula, por lo que el programa opera de manera habitual.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Qué carros no circulan este martes 8 de septiembre?

Si vas a salir en tu carro este martes, te conviene checar cuáles son los vehículos que no circulan en martes:

Engomado rosa

Placas con terminación 7 y 8

Holograma de verificación 1 y 2

La restricción aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y en los municipios conurbados del Estado de México y de Valle de Toluca donde opera el programa Hoy No Circula.

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este martes 1 de septiembre en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoRosa terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2. 𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎 pic.twitter.com/DNQPvnJarn — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) September 1, 2026

Estos vehículos sí pueden circular

Quedan exentos del programa los siguientes vehículos:

Autos con holograma 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Vehículos de emergencia, transporte público y servicios urbanos

Autos con placas para personas con discapacidad que cumplan con los requisitos establecidos

¿Aplica Doble Hoy No Circula por contaminación?

La alta concentración de partículas PM2.5 en el Valle de México puede ocasionar que se active el Doble Hoy No Circula; sin embargo, este martes 8 de septiembre, la CAMe informó que no hay contingencia ambiental activa, por lo que las restricciones extraordinarias no entraron en vigor.

Esto significa que únicamente descansan los vehículos que señala el calendario del programa.

¿De cuánto es la multa por incumplir el Hoy No Circula?

Circular cuando tu vehículo tiene restricción puede salir caro. La multa por incumplir el Hoy No Circula en CDMX y Edomex es de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale aproximadamente a entre $2,300 y $3,500 pesos, además de que tu auto puede ser remitido al corralón.

Toma en cuenta que para recuperar te vehículo también deberás cubrir los costos de arrastre y estancia en el corralón.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.