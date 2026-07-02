El error que comete la mayoría de mexicanos con el aire acondicionado y que dispara el recibo de luz

Uno de los errores más frecuentes al usar el aire acondicionado en casa es calibrar mal la temperatura. A veces, los usuarios ajustan el termostato a niveles muy bajos buscando un enfriamiento inmediato, sin considerar el impacto en el consumo energético y la factura de luz.

Ante las temperaturas elevadas, tener esto en cuenta y tomar algunas medidas preventivas pueden ayudar a bajar el consumo de energía y evitar que el recibo de luz sea más elevado de lo esperado.

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¿A qué temperatura debe estar el aire acondicionado para no disparar el recibo de luz?

La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) de México recomienda ajustar el termostato del aire acondicionado entre los 24 y los 26°C, y mantener apagado el equipo y los ventiladores en áreas desocupadas.

Esta es una buena medida a tener en cuenta ya que cada grado adicional de refrigeración aumenta el gasto energético.

Los filtros sucios del aire acondicionado pueden aumentar el consumo energético. (miodrag ignjatovic/Getty Images)

¿Qué otros errores con el aire acondicionado aumentan el recibo de luz?

Otros errores comunes al usar el aire acondicionado y que disparan el recibo de luz son:

Mantener filtros sucios: la CONUEE recomienda limpiar o reemplazar los filtros del aire acondicionado y programar mantenimientos periódicos.

la CONUEE recomienda limpiar o reemplazar los filtros del aire acondicionado y programar mantenimientos periódicos. Conservar equipos obsoletos: el organismo mexicano advierte que si el aire acondicionado tiene más de 10 años de antigüedad, conviene priorizar su sustitución por un equipo con tecnología inverter, ya que consume menos energía y genera ahorros económicos importantes.

el organismo mexicano advierte que si el aire acondicionado tiene más de 10 años de antigüedad, conviene priorizar su sustitución por un equipo con tecnología inverter, ya que consume menos energía y genera ahorros económicos importantes. Tener puertas y ventanas abiertas: mantener el aire fresco en el interior requiere que puertas y ventanas estén cerradas. Instalar burletes para evitar fugas de aire es una medida preventiva económica y eficaz.

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