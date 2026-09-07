Querétaro descarta aplicar Ley Seca durante las Fiestas Patrias: alistan operativos de seguridad

Contrario a otros estados y territorios, en Querétaro no habrá Ley Seca durante las Fiestas Patrias de septiembre de 2026. El Gobierno estatal confirmó que no se suspenderá la venta de bebidas alcohólicas, por lo que los negocios podrán trabajar con normalidad durante los festejos.

Sin embargo, y pese a lo anterior, para el 15 y 16 de septiembre se reforzará la seguridad en todo el estado. Autoridades estatales y municipales preparan filtros de acceso y recorridos de vigilancia en los puntos con mayor concentración de personas, principalmente durante el Grito de Independencia y el desfile cívico-militar.

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¿Habrá Ley Seca en Querétaro el 15 de septiembre?

El secretario de Gobierno de Querétaro, Eric Gudiño Torres, descartó aplicar una restricción general a la venta de bebidas alcohólicas durante los festejos. Por ello, bares, restaurantes y comercios podrán mantener su actividad habitual.

El artículo 18 de la Ley sobre Bebidas Alcohólicas del Estado de Querétaro permite restringir la venta y consumo de alcohol durante festividades cívicas cuando así lo determinen las leyes o la autoridad competente. Sin embargo, para las Fiestas Patrias de 2026 el Gobierno estatal descartó una prohibición general.

Esto no significa que se pueda vender alcohol a cualquier hora. De acuerdo con el Código Municipal de Querétaro, para el martes 15 de septiembre aplican, entre otros, estos horarios:

Restaurantes: de 06:00 a 03:00 horas del día siguiente.

de 06:00 a 03:00 horas del día siguiente. Centros nocturnos y discotecas: de 18:00 a 03:00 horas.

de 18:00 a 03:00 horas. Bares y billares: de 12:00 a 03:00 horas.

de 12:00 a 03:00 horas. Misceláneas: de 05:00 a 24:00 horas, aunque la venta de alcohol termina a las 22:00.

Así, aunque no habrá Ley Seca, cada establecimiento deberá respetar el horario y las condiciones marcadas en su licencia.

¿Cómo será el operativo por las Fiestas Patrias?

Mientras avanzan los preparativos, el estado alista un operativo similar al de años anteriores, con filtros de seguridad y vigilancia en los accesos a las zonas de celebración.

Además, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro prepara el despliegue de personal y servicios de emergencia. Su titular, Javier Amaya Torres, estimó una asistencia de entre 12 mil y 14 mil personas en las principales plazas públicas durante el Grito.

También habrá especial atención para detectar y evitar la venta de pirotecnia ilegal. La vigilancia se concentrará en los espacios con mayor afluencia del Centro Histórico.

¿Qué actividades habrá el 15 de septiembre en Querétaro?

En la capital, Plaza de Armas y Jardín Zenea concentrarán buena parte de los festejos. Desde las 16:00 horas habrá talento queretano, música y danza, con presentaciones de:

Ballet Folclórico del Municipio de Querétaro

Matisse

Banda de Música del Estado

Gerardo Urquiza

Pedro Fernández

Homenaje musical a Juan Gabriel

Antes del tradicional Grito también se contempla un espectáculo nocturno de drones y luces, así como pirotecnia en frío. El Gobierno del Estado de Querétaro ya difundió en sus redes oficiales la invitación para celebrar en ambos espacios.

Por su parte, Turismo del Estado de Querétaro señala que durante septiembre habrá actividades gastronómicas, tradicionales y culturales relacionadas con la Independencia. Entre ellas destaca la Cabalgata Histórica de Ignacio Pérez, que en 2026 cumple 40 años y recuerda el recorrido del mensajero que avisó a Miguel Hidalgo e Ignacio Allende que la conspiración independentista había sido descubierta.

¿A qué hora será el desfile del 16 de septiembre?

Los festejos continuarán el miércoles 16 de septiembre con el tradicional desfile cívico-militar, programado a partir de las 9:00 horas sobre Avenida Zaragoza, con participación de corporaciones de seguridad y escuelas.

Por ello, quienes planeen acudir al Centro Histórico durante ambos días deberán considerar los filtros de acceso, la concentración de asistentes y posibles afectaciones a la movilidad por las actividades del Grito y el desfile.

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