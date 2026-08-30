El parque acuático de Querétaro con aguas termales a 36 grados y asadores donde los adultos mayores tienen descuento para septiembre 2026

Pasar el día entre albercas de agua termal a 36 °C, descansar bajo una palapa y preparar una carne asada es parte de la experiencia que ofrece El Oasis, un parque acuático ubicado en Tequisquiapan, Querétaro, donde se combinan espacios para relajarse con toboganes y atracciones para adultos mayores y el resto de la familia.

Además, y precisamente para este grupo de personas, existe una tarifa preferencial que consiste en un descuento de $30 pesos, por lo que en vez de pagar los $150 pesos de la entrada regular, las personas de la tercera edad solo cubren $120 pesos.

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Albercas termales a 36 grados entre jardines y toboganes

Uno de los principales atractivos del parque son sus aguas termales a 36 °C, una temperatura que permite disfrutar de las albercas mientras se recorren las distintas áreas del complejo.

A ello se suman varias opciones para pasar el día al aire libre:

Alberca de olas

Alberca olímpica

Alberca Diamante

Dos toboganes rápidos de 120 metros

Tirolesa

Cascadas

Zona infantil

Gruta y cenote

Palapas y áreas verdes

El portal turístico oficial de Querétaro también incluye a El Oasis entre los mejores balnearios del estado y destaca sus jardines, albercas, área de campamento, restaurante y espacios recreativos.

¿Cuánto cuesta entrar a El Oasis en septiembre de 2026?

Las tarifas que mantiene publicadas actualmente el parque son:

Adultos: $150 pesos

Tercera edad: $120 pesos

Niños de 1.00 a 1.40 metros: $120 pesos

Campamento para adulto: $250 pesos

Campamento para niños: $220 pesos

En el caso de las personas adultas mayores, El Oasis no especifica desde qué edad aplica ni si es necesario presentar la credencial del INAPAM. Por lo anterior, lo más recomendable es consultar directamente con el sitio.

Además, El Oasis ofrece una Tarjeta VIP con un precio especial de $199.90, que permite obtener 50% de descuento en la entrada general y 40% en campamento. El beneficio puede aplicarse hasta en cinco descuentos por día, de acuerdo con la información publicada por el propio parque.

Un lugar para llevar comida y preparar una carne asada

La visita tampoco tiene que limitarse a las albercas. El Oasis cuenta con palapas y asadores, por lo que es posible organizar una comida y pasar varias horas entre las áreas verdes.

Dentro del complejo también hay:

Restaurante

Mini súper

Tienditas

Vestidores y baños

Áreas de fogata

Campos de fútbol y minifútbol

Estacionamiento gratuito para visitantes

Y para quienes quieran quedarse a dormir, el parque dispone de una zona de campamento con 262 espacios, además de baños, vestidores, asadores y estacionamiento exclusivo.

¿Dónde está El Oasis de Tequisquiapan y cuáles son sus horarios?

El parque abre de 9:00 a 18:00 horas. Durante la temporada vacacional permanece abierto todos los días hasta el 30 de agosto; después retoma su horario habitual de viernes a domingo, además de vacaciones y días festivos. Por ello, quienes planeen visitarlo entre semana durante septiembre deberán confirmar previamente si habrá servicio.

El Oasis se encuentra en la carretera Tequisquiapan-Ezequiel Montes, kilómetro 10, Tequisquiapan, Querétaro.

Para confirmar tarifas, horarios o condiciones de acceso antes de viajar, están disponibles los teléfonos 446 138 4112, 446 138 4113 y 446 138 4114. También se pueden consultar y comprar boletos directamente en el sitio oficial de El Oasis.

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