Operativo Enjambre: detienen a José Isaac Rodríguez Ochoa, presidente municipal de Esperanza, Puebla

Detuvieron a José Isaac Rodríguez Ochoa, presidente municipal de Esperanza, Puebla, luego de que elementos de seguridad locales y federales llevaron a cabo un operativo y diversos cateos durante la mañana de este lunes 7 de septiembre.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó el arresto y dio a conocer que se trató de una investigación como parte del Operativo Enjambre.

El funcionario también confirmó la detención de Said “N”, presiente municipal de Tepeyahualco, quien es investigado por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo con violencia.

En Puebla, como parte del Operativo Enjambre y de la política de cero impunidad instruida por la Presidenta @Claudiashein, @FGRMexico ,@SSPCMexico y la @GN_MEXICO_, con información del Centro Nacional de Inteligencia y autoridades estatales, ejecutaron simultáneamente 23 órdenes… pic.twitter.com/RMNV6jNq56 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 7, 2026

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¿Por qué detuvieron a José Isaac Rodríguez Ochoa?

En el operativo cayeron nueve personas presuntamente vinculadas al robo de transporte de carga, extorsión y otros delitos en la carretera Puebla-Veracruz.

Entre los detenidos está: Abigail “N”, exsecretario de Seguridad; Manuel “N”, hermano del edil, así como dos funcionarios del municipio.

Además se aseguraron 35 armas de fuego (entre ellas dos fusiles Barrett), 52 cargadores, 11 vehículos (cuatro blindados y uno con blindaje artesanal y torreta), ropa táctica, un dron y un inhibidor de señal.

¿Quién es José Isaac Rodríguez Ochoa, el alcalde detenido en Puebla?

En medio la presunta investigación por robo, la detención del edil se dio en medio de algunas denuncias contra el alcalde por presunto abuso de autoridad que se presentaron desde el año pasado.

De acuerdo a la información del Instituto Electoral de Puebla, que se presentó durante las elecciones de 2021 y 2024 (ganó ambas), es licenciado en Derecho y Juicios Orales por parte de la Universidad de Los Ángeles, en el plantel de Tehuacán.

Previo a ganar la elección como Presidente Municipal, fue el encargado del Registro Civil del municipio de Esperanza. Es miembro activo del sindicato de Caminos y Puentes Federales.

El municipio es investigado tras el alza de secuestros y robos a transportistas, tanto así que Harfuch confirmó que estas detenciones “representan un golpe contundente contra la capacidad operativa y las posibles redes de protección de estas organizaciones criminales y tendrán un impacto directo en la disminución del robo en carreteras”.

Suman 8 alcaldes detenidos en Puebla

Con la detención de Rodríguez Ochoa ya suman ocho alcaldes detenidos desde 2025:

2025

Uruviel González Vieyra , alcalde de Ciudad Serdán

, alcalde de Ciudad Serdán Giovanni González Vieyra , alcalde de Tlachichuca

, alcalde de Tlachichuca Ramiro González Vieyra, alcalde de San Nicolás Buenos Aires

2026

Said de Jesús Godos Luna , alcalde de Tepeyahualco

, alcalde de Tepeyahualco Rafael Lara Martínez , alcalde de Huehuetla

, alcalde de Huehuetla Gerardo Cortés , exalcalde de Cuautempan

, exalcalde de Cuautempan Said “N”, alcalde de Tepeyahualco

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