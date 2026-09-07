Es oficial en Jalisco: Congreso confirma la fecha límite para aplicar al descuento del Mes del Testamento 2026 y pagar sólo $2,300 pesos

El Congreso del Estado confirma que la campaña “Septiembre, Mes del Testamento” corre en Jalisco desde el 1 de septiembre al 10 de octubre de 2026. Durante ese periodo, cualquier persona mayor de edad tramita su testamento público abierto en Jalisco y paga solo $2,300 pesos, muy por debajo del costo habitual del trámite.

La fecha límite para aprovechar el descuento coincide con el cierre del módulo instalado en las oficinas del Congreso. El Colegio de Notarios del Estado de Jalisco respalda la iniciativa y garantiza atención permanente durante septiembre y octubre.

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¿Cuándo y dónde tramita su testamento con descuento en Jalisco?

El Congreso del Estado de Jalisco recibe a la ciudadanía en su sede desde el 1 de septiembre. El módulo testamentario atiende los martes, miércoles y jueves, de 10:00 a 14:00 horas, hasta el 10 de octubre.

Martes, miércoles y jueves, de 10:00 a 14:00 horas

Del 1 de septiembre al 10 de octubre de 2026

Sede: Congreso del Estado de Jalisco

Identificación oficial vigente como requisito de acceso

El trámite corresponde al testamento público abierto y permite incluir hasta dos legados específicos. Cada interesado paga $2,300 pesos en la notaría participante que elija dentro del esquema.

Testamento público abierto en Jalisco cuesta $2,300 pesos durante la campaña. (RRSS)

El Colegio de Notarios del Estado de Jalisco extiende la cobertura a las trece regiones de la entidad. La estrategia evita que el beneficio se concentre solo en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

¿Quiénes respaldan el descuento para testamentos en Jalisco?

El presidente del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco, José Luis Leal Campos, refrenda el compromiso del notariado con la campaña. Los notarios absorben el costo adicional de los avisos notariales para sostener la tarifa reducida.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Julio César Hurtado Luna, y el secretario general del Congreso, Eduardo Fabián Martínez Lomelí, coordinan la logística del programa. Diputados de distintas bancadas participaron en el evento de arranque.

Desde el inicio del esquema en 2025, el Congreso reporta más de 350 trámites testamentarios concretados en Jalisco. El organismo también ofrece asesorías jurídicas gratuitas a quienes solicitan orientación antes de acudir a la notaría.

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