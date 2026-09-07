SEP suspende clases hoy por tormenta negra: Estas son las escuelas cerradas en BCS

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció la suspensión de clases en Baja California Sur hoy 7 de septiembre, debido a que según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua habrá tormenta negra que alcanzará entre 75 y 150 mm por hora.

Ante este pronóstico, las autoridades educativas anunciaron el cierre de todas las escuelas y en todos los niveles, en tres municipios de Baja California Sur.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

SEP anuncia suspensión en escuelas de 3 municipios de BCS

Las intensas lluvias previstas paralelos próximos días, pusieron en alerta a las autoridades de la SEP en Baja California Sur, por lo que optaron por aplicar la suspensión de clases como medida preventiva, a fin de salvaguardar la integridad de la comunidad estudiantil. Las escuelas que permanecen cerradas hoy 7 de septiembre son:

Las que se encuentran en los municipios de La Paz , Los Cabos y Comondú

, y No hay clases en todos los niveles educativos y en ambos turnos: matutino y vespertino

La SEP también informó que las escuelas en Loreto y Mulegé sí tendrán clases normales.

#Atención | En el Consejo Estatal de Protección Civil determinamos suspender las labores escolares este lunes 7 de septiembre en los municipios de La Paz, Los Cabos y Comondú, en todos los niveles educativos y ambos turnos, como medida preventiva ante el pronóstico de lluvias de… pic.twitter.com/UIHrkall68 — Gobierno de BCS (@GobBCS) September 7, 2026

¿Cómo está el clima en Baja California Sur?

En su último reporte, el Servicio Meteorológico Nacional anunció que este lunes se prevé una tormenta negra en la entidad; es decir, habrá lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros, principalmente, en las regiones centro y sur de Baja California Sur.

Además, se esperan vientos de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 50 y 70 kilómetros por hora.

Estas lluvias intensas representan un riesgo de encharcamientos e inundaciones, que no solo complican la circulación en vialidades principales, sino que ponen en riesgo a estudiantes y profesores en escuelas cercanas a cauces de arroyos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.