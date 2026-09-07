La verificación vehicular en Jalisco queda en la mira: el Congreso propone nuevas cuotas, revisiones semestrales y más vehículos

Jalisco entra en una etapa decisiva para su programa de verificación vehicular: la Comisión Especial que preside el diputado Tonatiuh Bravo Padilla aprobó un informe que propone nuevas cuotas diferenciadas por tipo de vehículo y revisiones semestrales obligatorias para todos los autos. El Congreso de Jalisco analizará la propuesta con la intención de ampliar el alcance del programa a motocicletas y transporte público.

El Fondo Estatal de Protección al Ambiente de Jalisco (FEPAJ) también entra en la revisión, pues el informe exige transparentar los recursos públicos destinados al proveedor y auditar los resultados técnicos del contrato vigente. La comisión concluye que el programa actual no cumplió sus metas y plantea una revisión estructural completa del esquema operativo.

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¿Qué cambios propone el Congreso de Jalisco a la verificación vehicular?

El Congreso de Jalisco pone sobre la mesa una reestructuración amplia del programa de verificación vehicular vigente en el estado. El informe técnico, avalado por la Comisión Especial, detalla un modelo con cuotas diferenciadas, incorpora a las motocicletas por primera vez y suma al transporte público y de carga al esquema de revisión.

Cuotas diferenciadas según tipo y características del vehículo

Periodicidad semestral con tarifas ajustadas

Incorporación de motocicletas al programa

Ampliación al transporte público y de carga

Evaluaciones periódicas de impacto ambiental

La propuesta busca además separar por completo la inspección de la reparación, un punto que el informe señala como clave para evitar conflictos de interés entre los operadores del programa. El documento plantea que distintos proveedores tecnológicos participen bajo estándares homologados, que una entidad pública supervise con capacidad real el esquema y que se evalúe el desarrollo de software propio para el estado.

Verificación vehicular en Jalisco cambiará: revisiones cada seis meses. (IG @vjalisco_)

El informe también recomienda incorporar a universidades y centros de investigación para dar seguimiento permanente al programa. La Comisión Especial concluye que estas alternativas permitirán decidir con evidencia técnica si el esquema actual se mantiene, se ajusta o se sustituye, y busca así mejorar la calidad del aire en la entidad.

¿Cuándo votará el Congreso de Jalisco la nueva verificación vehicular?

El Informe Técnico de Análisis y Propuestas ya fue aprobado por la Comisión Especial y ahora pasa al Pleno del Congreso de Jalisco para su discusión formal. En la reunión participaron cinco legisladores de la comisión, entre ellos Claudia Murguía Torres y María Camarena Jáuregui, además de José Guadalupe Buenrostro Martínez.

El informe exige también mayor transparencia en el manejo del Fondo Estatal de Protección al Ambiente de Jalisco, que administra los recursos del programa. La comisión pide publicar de forma periódica los recursos destinados al proveedor y a los operadores, así como los resultados de auditorías técnicas y financieras que verifiquen el uso correcto del dinero público.

El Congreso de Jalisco no fijó todavía una fecha exacta para votar el paquete de reformas al programa de verificación vehicular. La discusión en el Pleno definirá si las nuevas cuotas y la periodicidad semestral entran en vigor en los próximos meses, si el esquema requiere ajustes adicionales o si la ciudadanía podrá opinar antes de la votación final.

Los conductores en Jalisco deben seguir de cerca la discusión en el Congreso del estado, pues los cambios al programa de verificación vehicular podrían afectar el costo y la frecuencia de las revisiones.

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